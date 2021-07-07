دوت الخليج – واس أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم توثيقه من مركز الرصد النيابي بشأن تداول محتوى معلوماتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتعلق بمسلسل لإحدى القنوات الفضائية ينطوي على مضامين تبث التعصب القبلي وتنشر روح الكراهية والبغضاء بين أفراد المجتمع، وتنال من اللحمة الوطنية ووحدة النسيج المجتمعي، والإساءة للآخرين بكلام بذي وخارج عن سياق الآداب العامة، فقد أصدرت النيابة العامة أمراً بالقبض عليه استنادًا للمادتين (15 و 17) من نظام الاجراءات الجزائية وسرعة إحالته الى النيابة العامة.

وشدد المصدر على أن نشر ما يبث روح الكراهية والبغضاء ويثير التعصب القبلي المقيت عبر وسائل التواصل يعد مساسًا بالنظام العام، ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وتصل عقوبته إلى السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال، طبقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

ولفت المصدر الانتباه إلى أن النيابة العامة ستطبق الأنظمة بكل حزم وقوة على المتجاوزين للأنظمة وكل ما يشكل جريمة تحت طائلة المساءلة الجزائية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النيابة العامة تأمر بالقبض على شخص نشر محتوى معلوماتي يثير التعصب القبلي و البغضاء والكراهية في المجتمع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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