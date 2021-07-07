نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد الدفعة 44 حساب المواطن تحديث بيانات حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن يعمل مشروع حساب المواطن في المملكة العربية السعودية على تقديم وإيداع الدعم الشهري المخصص لكل دفعة من دفعات المواطنين مستحقي الدعم داخل حدود المملكة العربية السعودية، والذين انطبقت كافة شروط برنامج الدعم عليهم، يتم ذلك في ميعاد محدد كل شهر مما يتيح استفادة مواطني الدولة الاستفادة المرغوبة من هذا المشروع، ونستعرض معكم من خلال موقعنا توقيت صرف برنامج حساب المواطن.

حساب المواطن

قام الملك سلمان بن عبدالعزيز بتحديد ميعاد محدد ثابت من كل شهر وهو اليوم العاشر من كل شهر ليكون ميعاد صرف محدد لمستحقي الدعم يعتبر هذا المشروع أحد مشروعات الخدمات التي تهتم بكافة المواطنين السعوديين وتساعدهم على عيش حياة أفضل وحياة كريمة.

حساب المواطن يشمل كافة الأفراد السعوديين ولا يفرق بين شخص وآخر، لكل فرد نصيبه المحدد والمقرر مسبقاً من الدعم الذي توفره الدولة للجميع على السواء، أعلنت الجهات المعنية عن قرب صرف دعم الشهر الجاري شهر يوليو والمتوقع أن يكون يوم الخميس القادم ٨ يوليو، أو يتم تأجيله يوم الأحد الموافق ١١ يوليو، بلغ تعداد المواطنين السعوديين المستفيدين من برنامج دعم حساب المواطن في الدفعة السابقة والتي تحمل رقم الدفعة ٤٣ حوالي ١٠.٥ مليون مواطن مستفيد.

خدمة المستفيدين من حساب المواطن

تعتمد هذه الخدمة على الاهتمام بالأفراد والمواطنين المشاركين في برنامج حساب المواطن، وذلك تيسيرا عليهم وللرد على كافة أسئلتهم المتعلقة بالبرنامج، وهذا مما يعطي كفاءة أكبر للبرنامج ويحقق الاستفادة المرغوبة منه هذا ويعمل حساب خدمة المستفيدين من برنامج حساب المواطن على خدمة المواطنين من الساعة ٨ صباح كل يوم إلى الساعة ١٠ مساءاً، وحساب تويتر المسئول عن خدمة المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي كذلك يمكن للمواطن التواصل المباشر مع أحد الموظفين المسؤولين عبر رقم هاتف ١٩٩١٢، ويمكن للجميع من المواطنين المستفيدين من برنامج حساب المواطن الان تحديث بيانات حساب المواطن كاملة على أن يتم إيداع المبالغ المالية في البنوك السعودية في يوم العاشر من شهر يوليو الجاري لعام 2021 ونتابع معكم تفاصيل عمليات الصرف.