نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارامكو اسعار البنزين في السعودية الجدية مراجعات المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية حرصت شركة أرامكو على توفير كافة أنواع الوقود والتي تلبي متطلبات السوق اليومية التي تحتاجها محركات السيارات ومركبات النقل وكل وسائل النقل التي تستخدم الوقود، يوجد أنواع وقود ٩١ و ٩٥ التي تناسب فئات عديدة من السيارات ومركبات النقل التي تعمل بواسطة والبنزين والتي تباع في المملكة العربية السعودية، وتعد شركة ارامكو هي من أهم شركة مسؤولة عن اسعار البنزين العالمية والوقود كاملاً في المملكة العربية السعودية، ونرصد لكم من خلال موقعنا توقعات الأسعار التي من الممكن أن تراجعها أرامكو أو تعلن اسعار جديدة عبر الموقع الرسمي وتنزل الأسعار يوم العاشر من يوليو على أن يتم تطبيقها يوم الحادي عشر من الشهر ذاته.

اسعار البنزين في المملكة العربية السعودية

تمتاز منتجات شركة أرامكو التي هي الشركة المسؤولة عن كل ما يتعلق بإنتاج الوقود في المملكة العربية السعودية بأن منتجاتها لا تحتوي على مادة الرصاص التي تضر بمحركات المركبات وتضر البيئة وكذلك ضارة على صحة المواطنين.

كما وتتوافر لدى شركة أرامكو بخلاف وقود ٩١ و٩٥ منتجات الوقود الأخرى مثل الكيروسين والديزل عالي الجودة والذي يناسب المركبات وشاحنات النقل وما إلى ذلك من محركات تعمل بها.

توقعات سعر البنزين في المملكة العربية السعودية

بعد إجراء مراجعة وتعديل مستمر على منتجات وأسعار الوقود، تقوم الجهات المعنية المختصة بمتابعة سياسة تطبيق الأسعار والقيام بحملات مراقبة وتفتيش متكررة تأكيدا منها على التزام محطات بيع الوقود بهذه الأسعار، أما أسعار البنزين الحالية في المملكة العربية السعودية فهي كالآتي:

سعر بنزين 91 وصل سعر اللتر الواحد منه حسب التسعيرة الجبرية الموحدة إلى ٢.١٨ ريال سعودي بدلاً من ٢.٠٨ في شهر يونيو الماضي.

سعر سعر البنزين فئة ٩٥ عالي الجودة وصلت إلى ٢.٣٣ ريال سعودي لكل لتر بنزين.

سعر الديزل عالي الكفاءة والجودة في السعودية وصل إلى ٠.٥٢٠ ريال سعودي لكل لتر.

سعر الكيروسين وصل اللتر منه قيمة تقدر بحوالي ٧٠. ريال سعودي.

سعر غاز البترول المسال وصل اللتر مبلغ ٧٥٠. ريال سعودي.