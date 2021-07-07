الأخضر الشاب لكرة القدم يحقق كأس العرب تحت 20 عاماً

دوت الخليج – واس حقق المنتخب السعودي للشباب لكرة القدم بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عاما, التي أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة، بعد فوزه على المنتخب الجزائري بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية.

وتوج معالي وزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية الدكتور أشرف صبحي،بحضور النائب الشرفي لسمو رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم محمد روراوة والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربي المهندس هاني أبوريدة، والأمين العام للاتحاد العربي الدكتور رجاءالله السلمي، المنتخب السعودي للشباب بلقب كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاما.

وجاء هدف المنتخب السعودي الأول في الدقيقة الثالثة عن طريق اللاعب مصعب الجوير، لينتهي شوط المباراة الأول بتقدم الأخضر الشاب بهدف دون رد.

وفي شوط المباراة الثاني استطاع المنتخب الجزائري تسجيل هدف التعادل عن طريق اللاعب عادل بولبنية في الدقيقة 53.

ومن ضربة ركنية تمكن المنتخب السعودي من خطف هدف البطولة بتسجيله الهدف الثاني عن طريق اللاعب محمد بكر في الدقيقة 77.

وبذلك يعتلي المنتخب السعودي منصة التتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعد نسخة عام 1985م، التي شهدت فوزه على نظيره الجزائري في المباراة النهائية.

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