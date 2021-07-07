نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموارد البشرية و 6 قرارات توفر 40 ألف فرصة عمل ووظيفة في المقال التالي
عمر شويل - جدة أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من خلال تصريح المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، 6 قرارات بهدف توطين 40 ألف وظيفة في عدد من القطاعات الهامة في مهن وأنشطة هامة وحيوية ، وقال الوزير: أطلقنا اليوم 6 قرارات تستهدف توطين 40 ألف فرصة وظيفية في مهن وأنشطة هامة وحيوية،حيث صرح الرجحي إن تلك المهن والأنشطة تشمل:
- الاستشارات القانوني.
- ومكاتب المحاماة
- والتخليص الجمركي
- والأنشطة العقارية
- وقطاع السينما
- ومدارس تعليم قيادة المركبات
- بالإضافة إلى المهن الفنية والهندسية
مشيرًا إلى أن خطة العام الجاري تستهدف توفير أكثر من 203 آلاف وظيفة في السعودية، وذلك امتدادًا لمساعي الوزارة نحو تمكين أبناء وبنات الوطن، من الفرص الوظيفية، وتوفير بيئة عمل لائقة ومحفزة لهم في القطاع الخاص، وأشار المسؤول السعودي إلى أن إصدار هذه القرارات يأتي استمرارًا لاستراتيجية الوزارة في تمكين الكوادر الوطنية في السعودية من الحصول على فرص عمل نوعية ومتميّزة، وتوفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة تسهم في استقطاب المزيد من المواطنيين السعوديين للعمل في القطاع الخاص، ولفت الراجحي إلى الشركاء في مختلف الجهات التي عملت مع الوزارة بتناغم وانسجام تام، وبتعاون هادف ومثمر لتنظيم سوق العمل وتطويره ورفع كفاءته، وزيادة الإنتاجية.
وزارة الموارد البشرية وخطة التوطين:
وقالت الوزارة إنها ماضية في تطبيق خطة التوطين بهدف توفير آلاف الفرص الوظيفية للمواطنين حيث شملت القرارات الجديدة القطاعات التالية:
- قطاع الاستشارات القانونية ومكاتب المحاماة حيث يتم تطبيق القرار على مرحلتين.
- توطين الأنشطة العقارية بنسبة 70 %.
- توطين المهن التالية بنسبة 100 %.
المستهدف من التوطين:
ومن الجدير بالذكر فقد أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منذ بداية العام الجاري عدة قرارات توطين منها:
- توطين المجمعات التجارية المغلقة.
- والمطاعم والمقاهي.
- وأسواق التموين المركزية.
- والمهن التعليمية في التعليم العام الأهلي.
ونذكر من خلال هذا المقال إصدارات وفقاً للقرارات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والباحثين عن عمل وفق لآليات منظمة ومدة زمنية محددة، وتستهدف مهن نوعية في قطاعات حيوية هي: طب الأسنان، والصيدلة، والهندسية، والمحاسبة، وتتضمن الوظائف النوعية المستهدفة، والوظائف القيادية والإشرافية والوظائف المستدامة ذات النمو والتطور، والوظائف التي تتطلب مهارات تقنية بمستوى عالٍ، وتسهم تلك القرارات في زيادة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل السعودي وفتح المزيد من فرص العمل النوعية والمستقرة أمام المواطنين والمواطنات.
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