نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموارد البشرية و 6 قرارات توفر 40 ألف فرصة عمل ووظيفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من خلال تصريح المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، 6 قرارات بهدف توطين 40 ألف وظيفة في عدد من القطاعات الهامة في مهن وأنشطة هامة وحيوية ، وقال الوزير: أطلقنا اليوم 6 قرارات تستهدف توطين 40 ألف فرصة وظيفية في مهن وأنشطة هامة وحيوية،حيث صرح الرجحي إن تلك المهن والأنشطة تشمل:

الاستشارات القانوني.

ومكاتب المحاماة

والتخليص الجمركي

والأنشطة العقارية

وقطاع السينما

ومدارس تعليم قيادة المركبات

بالإضافة إلى المهن الفنية والهندسية

مشيرًا إلى أن خطة العام الجاري تستهدف توفير أكثر من 203 آلاف وظيفة في السعودية، وذلك امتدادًا لمساعي الوزارة نحو تمكين أبناء وبنات الوطن، من الفرص الوظيفية، وتوفير بيئة عمل لائقة ومحفزة لهم في القطاع الخاص، وأشار المسؤول السعودي إلى أن إصدار هذه القرارات يأتي استمرارًا لاستراتيجية الوزارة في تمكين الكوادر الوطنية في السعودية من الحصول على فرص عمل نوعية ومتميّزة، وتوفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة تسهم في استقطاب المزيد من المواطنيين السعوديين للعمل في القطاع الخاص، ولفت الراجحي إلى الشركاء في مختلف الجهات التي عملت مع الوزارة بتناغم وانسجام تام، وبتعاون هادف ومثمر لتنظيم سوق العمل وتطويره ورفع كفاءته، وزيادة الإنتاجية.