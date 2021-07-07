نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التقديم في المعهد التقني للألبان والأغذية بالمملكة السعودية ومعرفة شروط القبول في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات التقديم في المعهد التقني للألبان والأغذية، تصدر المعهد التقني محركات البحث جوجل خلال الفترة الحالية، حول البحث عن كيفية التقديم في المعهد ومعرفة الشروط، حيث أعلن المعهد التقني للألبان والأغذية بالمملكة السعودية عن فتح باب التقديم للوظائف في المعهد لتسجيل حملة الثانوية العامة، وأيضاً التسجيل في برامج الدبلوم المبتدئة وذلك للتوظيف في شركات المراعي، حيث يعد المعهد التقني هو واحد من أهم المعاهد في المملكة السعودية الذي يعمل دائما بجدية، حتى يحصل على كوادر متميزة ومتخصصين في صناعة الألبان والأغذية، حيث وضع المعهد عدة شروط للقبول بالمعهد، يمكنكم متابعينا التعرف عليها من خلال متابعتكم للمقال ومعرفة أيضا كيفية التسجيل في المعهد التقني للألبان والأغذية بالإضافة إلى معرفة مميزات المعهد التقني للألبان .

التقديم في المعهد التقني للألبان والأغذية بالسعودية

تم تأسيس المعهد التقني للألبان والأغذية بهدف خروج كوادر سعودية متخصصة في كافة مجالات صناعة الألبان والأغذية، من خلال تأهيلهم جيداً بالإضافة إلى أن صناعة الألبان والأغذية في المملكة من أكبر الصناعات الموجودة في المملكة السعودية وأشهرها، تضم العديد من الشركات التي تعمل على استخدام أحدث التقنيات العالمية المتميزة والمتطورة، وذلك لإنتاج أفضل منتجات الألبان وأيضاً أفضل المنتجات الغذائية.

الجدير بالذكر أن هذا المعهد يعمل على تنمية المجتمع السعودي من خلال المشاريع والبرامج والأنشطة المطورة ورفع معدلات العمل الوظيفي، بالإضافة إلى أن هذا المعهد يعتمد إعتماد كلي على العمالة الماهرة، فيعمل على توفير مصدر دخل للمواطنين السعوديين المؤهلين للعمل في المعهد التقني للألبان والأغذية .

شروط التقديم في المعهد التقني للألبان والأغذية

حدد المعهد عدة شروط لابد من توافرها في المتقدم حتى يتم قبوله في المعهد وأن يستوفي كافة الشروط المطلوبة للتقديم في المعهد التقني منها:

أولاً أن يكون المتقدم للمعهد سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم إجتاز الفحص الطبي.

ألا يكون المتقدم للمعهد قد مضى على تخرجه من الثانوية العامة خمس سنوات.

ألا يكون حصل المتقدم على دعم صندوق الموارد البشرية، ولا يكون مسجلاً في التأمينات الإجتماعية.

أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة بنسبة 80 % أو أكثر.

أن يكون قد إجتاز إختبار قياس بنسبة تبلغ 65 % أو أكثر.

رابط التقديم في المعهد التقني للألبان والأغذية