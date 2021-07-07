نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم في جامعة الأمير سطام يبدأ 2021/07/07 للبكالوريوس هنا طريقة التسجيل والمستندات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة التقديم والتسجيل في الجامعات السعودية المرموقة، والتقديم في جامعة الأمير سطام هو هدف أول للطلاب الباحثين عن جامعة من أفضل الجامعات في المملكة، وكانت الجامعة عن طريق إدارة القبول والتسجيل بها عبر موقع تويتر، قد أعلنت عن خطة زمنية للتقديم سواء للطلاب أو للطالبات الراغبين في التسجيل في العام الدراسي القادم 1443، وقالت أن التقديم للجامعة سوف يكون إلكترونياً فقط عن طريق بوابة القبول الإلكترونية في المواعيد المحددة من قبل الجامعة، وحددت ضوابط للطلاب الراغبين في التسجيل بكلياتها سوف نقدمها لكم داخل المقال.

مواعيد التقديم في جامعة الأمير سطام

وفق البرنامج الزمني الموضوع من قبل عمادة القبول والتسجيل، فأنه تم فتح القبول والتسجيل للطلاب من يوم الأحد 1442/11/24 الموافق 2021/07/04، حتى يوم 1442/11/30 الموافق 2021/07/10، أما التسجيل للطالبات فيبدأ اليوم الأربعاء 2021/07/07 الموافق 1442/11/27، وينتهي يوم 2021/07/14 الموافق 1442/12/04 القادم.

رابط التقديم في جامعة الأمير سطام

الدخول إلى بوابة القبول والتسجيل الإلكتروني.

تسجيل البيانات الأساسية المطلوبة من الطالب أو الطالبة.

تعبئة طلب الالتحاق بالجامعة الإلكتروني وتسجيل الرغبات .

الضغط على إرسال الطلب ثم متابعة حالة الطلب عن طريق رابط القبل والجوال عن طريق الرسائل القصيرة.

شروط القبول في جامعة الأمير سطام للمقيمين وللمنح الداخلية

حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة وبالدرجات والنسب المحددة من قبل الجامعة. يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة من داخل المملكة العربية السعودية. أن يكون الطالب لم يسبق له الفصل من أي مؤسسة علمية داخل المملكة، وأن يكون عمرة لا يقل عن 17 عام ولا يزيد عن 25 عام. بالنسبة للطالبات المقيمات الراغبات في التسجيل لا بد أن يكون معها محرم وفقاً للتعليمات المنظمة لذالك الشأن. يجب أن يكون المتقدم للدراسة بالجامعة يقيم أقامة نظامية في المملكة وأن يجتاز الكشف الطبي المقرر من قبل الجامعة. أن لا يكون الطالب أو الطالبة قد سبق له الحصول على منحة دراسية أخرى داخل المملكة.

المستندات المطلوبة للتسجيل في الجامعة