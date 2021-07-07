نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في أختبار القدرة المعرفية 1442 عبر مركز قياس الوطني ومواعيد التسجيل والاختبارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في أختبار القدرة المعرفية للجامعيين من أهم كلمات البحث من قبل الخريجين، الذين يرغبون في التقديم للاختبار الهام الذي بدونه لا يستطيع الخريجين الالتحاق بأي من الوظائف الحكومية في المملكة التابعة لوزارة الموارد البشرية إلا بعد اجتياز الاختبارات، لذا تجد التقديم في الاختبار ومعرفة مواعيد الاختبارات به من الموضوعات الهامة بعد أن أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر حسابها الرسمي على تويتر، عن فتح باب التسجيل للجامعين من حملة ” البكالوريوس، الماجستير” المتقدمين للالتحاق بالوظائف الإدارية على الدرجات من “الساسة، السابعة، الثامنة”، وفيما يلي رابط التسجيل الرسمي وطريقة التسجيل والمواعيد الرسمية.

رابط التسجيل في أختبار القدرات المعرفية 1442

الدخول عبر رابط موقع قياس الإلكتروني.

تسجيل رقم السجل المدني وكلمة المرور.

الضغط على مربع أنا لست رو بورت.

الضغط على تسجيل الدخول ثم من الاختيارات أختار الاختبارات المتاحة للتسجيل.

الدخول على أختبار القدرات المعرفية.

تحديد نوع الاختبار ” إلكتروني ، ورقي ” ثم تحديد مكان أقامته.

أختيار أقرب مركز للاختبارات قريب من محل سكنه.

تحديد وقت الاختبار المناسب للمتقدم ثم الضغط على تأكيد المعلومات.

قم بسداد قمة الاختبار المقررة من قبل المركز.

مواعيد التسجيل في أختبار القدرات المعرفية

كما حدد المركز الوطني للقياس عبر موقعه الرسمي عن مواعيد التسجيل في أختبار القدرة المعرفية، وكذالك حدد مواعيد الاختبارات، يبدأ التسجيل في الاختبار بداية من يوم الإثنين 2021/07/05 الموافق 1442/11/25 هجري، والتسجيل المتأخر يبدأ يوم 2021/08/04 الموافق 1442/12/25 القادم، ومواعيد الاختبارات 4-7 / 9 / 2021 القادم.

رابط التسجيل في أختبار القدرة المعرفية

التسجيل في أختبار القدرات المعرفية عبر المركز الوطني للقياس، يتطلب من الشخص الرغب في التقديم أن يكون له حساب على الموقع، وفيما يلي ألية وطريقة أنشاء حساب جديد عبر الموقع لمن ليس له حساب.