نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التقديم على برنامج دعم صغار مربي الماشية وطريقة التسجيل في منصة أنعام في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات التقديم على برنامج دعم صغار مربي الماشية من الخدمات التي يبحث عنها صغار مربي الماشية في المملكة، فهو أحد البرامج التنموية الهادفة لتنمية القطاع الريفي وفقًا لرؤية 2030 الإصلاحية. ويهدف البرنامج لدعم صغار مربي الماشية ماديًا وضمان وصول الدعم للمستحقين له. من خلال برنامج دعم المواشي والذي يتطلب التسجيل فيه التسجيل أولًا في منصة أنعام التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية. إجراءات الحصول على خدمة دعم الماشية 1443 التسجيل في منصة أنعام من أجل الحصول على البطاقة الصحية البيطرية.

تسجيل الدخول في برنامج صغار مربي الماشية.

الموافقة على الشروط ثم تعبئة بيانات الطلب ثم إرسال الطلب.

مراجعة الطلب من قبل الجهات المتخصصة.

اعتماد الطلب بعد المراجعة من قبل المختصين. شروط التقديم في برنامج دعم صغار مربي الماشية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو حامل لأحد بطاقات التنقل.

أن يكون من صغار المربين للماشية.

ألا يعمل في وظيفة حكومية أو خاصة.

ألا يكون سجين أو يسكن في أحد مساكن الإيواء الحكومي.

لا يقل العمر عن 21 عام.

يحصل على البطاقة الصحية البيطرية.

أن يكون ملتزم بكافة المعايير الفنية والصحية الخاصة بالبرنامج.

رفع الطلب على البوابة.

تقديم حساب بنكي نشط.

الإقامة داخل المملكة بشكل دائم. التسجيل في منصة أنعام الدخول إلى رابط وزارة البيئة والمياه والزراعة.

من الصفحة الرئيسية انقر على تسجيل الدخول.

ثم النقر على تسجيل مستخدم جديد.

قم بإدخال البيانات المطلوبة ثم النقر على دخول.

سوف يتم إرسال رسالة نصية لك على الجوال المسجل بالنظام.

يتم استرجاع البيانات وإدخال الحقول اللازمة للتسجيل عبر بوابة القبول الموحد الجديدة.

ثم إرسال رمز التحقق على الجوال. التسجيل في أنعام بوابة القبول الموحد الدخول لموقع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

النقر على تسجيل الدخول ثم بوابة القبول الموحد.

اختيار المستفيد سعودي مقيم ثم كتابة البيانات المطلوبة رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد بالهجري.

ثم النقر على زر التحقق.

بعد التحقق من رقم الهوية الوطنية يظهر للمستفيد نموذج التسجيل يقوم بتعبئة النموذج .

ثم النقر على أوافق على الشروط والأحكام ثم الضغط على تسجيل.

بعد اكتمال البيانات المطلوبة سوف يصل للمستفيد رسالة بها رمز تحقق على الجوال.

بذلك يتم إنشاء حساب على البوابة ويستطيع المستخدم التسجيل في برنامج دعم المواشي. التسجيل في برنامج دعم صغار مربي الماشية تسجيل الدخول لمنصة أنعام.

من الخدمات الإلكترونية اختر برنامج دعم صغار مربي الماشية .

ابدأ في تعبئة النموذج وإرفاق المستندات المطلوبة.

قم بإرسال الطلب للمراجعة.

تقوم الجهات المختصة بعمل زيارة ميدانية للتحقق من استيفاء المتقدم للاشتراطات.

يتم إشعار المستفيد بحالة الطلب على تبويب طلباتي. حالات وقف دعم صغار مربي الماشية وفاة المستفيد خلال فترة الدعم.

فقدان المعايير اللازمة لأخذ الاستحقاق.

حالات العجز عن ممارسة النشاط.

ثبوت تقديم المستفيد لمعلومات غير سليمة. تحديث بيانات برنامج دعم صغار مربي الماشية يمكن تحديث بيانات مستفيدي دعم صغار مربي الماشية من خلال الخطوات الآتية: الدخول لموقع أنعام.

النقر على مستخدم جديد.

تحديد نوع المتقدم.

كتابة رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد بالهجري.

إدخال كلمة المرور.

كتابة رقم الجوال .

إدخال الرمز المرسل على الجوال.

النقر على موافق.

ثم النقر على تسجيل.

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