نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج حركة النقل الخارجي 1442 للمعلمين والمعلمات وتقديم التظلمات عبر رابط نظام نور وزارة التعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة إعلان نتائج حركة النقل الخارجي 1442، بالمملكة العربية السعودية من أكثر الكلمات بحثاً عبر جوجل خلال الساعات الأخيرة، بعد إفصاح وزارة التعليم السعودية عن توفير النتائج عبر نظام نور الإلكتروني، فمنذ تحديد الوزارة موعد إعلان النتائج للنقل الخارجي بعد التعديلات الأخيرة، وتسائل المعلمين والمعلمات عن رابط إعلان نتائج حركة النقل الخارجي، وكيفية تقديم التظلمات على هذه النتيجة، وحرصاً منا على توفير المعلومات الصحيحة والروابط الرسمية، فإننا نضع بين أيديكم الرابط الرسمي والمباشر للاستعلام عن نتائج الحركة وتقديم التظلمات.

رابط نظام نور لإعلان نتائج حركة النقل الخارجي

الدخول على الموقع الإلكتروني نور “noor.moe.gov.sa“.

تسجيل بيانات المعلم عبر حساب المعلم.

اختيار الخدمات الإلكترونية.

الدخول على خدمات شئون المعلمين.

الاستعلام عن حركة النقل الخارجي.

إعلان نتائج النقل الخارجي 1443 إلكترونياً

أكدت وزارة التعليم السعودية من خلال تصريح رسمي لها على تويتر، بأن النتائج يتم إتاحتها إلكترونياً من خلال نظام نور الإلكتروني، وكذالك تقديم التظلمات على هذه النتيجة يكون على نفس الرابط، ضمن حرص الوزارة على توفير الوقت والمجهود للمعلمين والمعلمات في الاستعلام عن نتائج حركة النقل، كما أن توافر النتائج إلكترونياً هو استكمال لسياسة الدولة في التحول الرقمي لمختلف الخدمات المقدمة بالعديد من الوزارات.

نظام نور الإلكتروني

أحد أهم الوسائل الإلكترونية التابعة لوزارة التعليم السعودية، لتقديم عدد من الخدمات مثل نظام نور نتائج الطلاب، وكذالك تسجيل طالب جديد عبر نظام نور، بالإضافة لمتابعة أولياء الأمور لمستوي أبنائهم خلال العام الدراسي بالتواصل مع المعلمين، ويقدم النظام خدمات للمعلمين والمعلمات والعاملين بالتعليم من الإداريين، لعدد من الخدمات مثل “تقديم طلب إجازة، إلغاء طلب الإجازة، متابعة الترقيات، وغيرها من الخدمات الخاصة بشئون المعلمين”.

وزارة التعليم تُعلن نتائج الحركة لأسباب

أكدت الوزارة على أن إعلان نتائج الحركة لبعض المعلمين والمعلمات، جاء ضمن حرصها على ضمان سير العملية التعليمية وسد العجز في الاحتياج للعام الدراسي 1443، كما أن عملية النقل تمت وفق موارد وإمكانيات الوزارة نظراً لما تمر به البلاد من ظروف استثنائية سببها فيروس كورونا، وتعتز الوزارة بالمعلمين والمعلمات لما قدموه خلال العام الدراسي المنقضي من مجهود كبير، وأكدت وزارة التعليم على أنها تدرس القيام بإجراءات نقل إلحاقية لمن تقدموا بطلبات للنقل ولكن بعد استكمال باقي الإجراءات الخاصة بالقطاعات التعليمية، وكذالك العمل على إنهاء التدريب والتطوير المهني الذي يجعل الاستفادة من عدد من التخصصات استفادة أعلي.