نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في وظائف الحرس الملكي 1442 وخطوات التقديم عليها في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط التسجيل في وظائف الحرس الملكي ، تم الإعلان عن تقديم وظائف جديدة للحرس للعام 1442-1443 من قِبَل الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية حيث سيبدأ المعهد في قبول دفعة جديدة لكي تتوظف في رتبة عريف فني في دفعة 1442، ومن المقرر والمعروف انه سوف يتم قبول الطلبات من حاملي شهادة الثانوية العامة السعودية وفي تلك المقالة عزيز القارئ سنستعرض لك رابط التسجيل في وظائف الحرس الملكي وشروط التسجيل في وظائف الحرس الملكي فتابعنا في السطور القادمة
وظائف الحرس الملكي 1442
لقد تم الإعلان عن الوظائف الجديدة لدفعة 1442-1443 من قَبَل الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية وذلك لمن يملكون شهادة الثانوية العامة
حيث سوف يقدمون في برامج الإعدادية التي تخص الوظائف وبعد ذلك سوف يتم تعيين رتبة عريف فني بعد الدراسة والبرامج التي سوف يتم تنفيذها في البرامج الإعدادية هي:
- برنامج لبرمجة الحاسب الآلي
- وبرنامج تنفيذي للسكرتارية
- برنامج لسلاسل الإمداد
رابط التسجيل في الوظائف 1442
- يجب على المتقدم أن يقوم بالدخول على رابط التسجيل في وظائف الحرس الملكي
- بعد الدخول سوف يظهر لك صفحة بها نوعان من التقديم في الوظائف
- النوع الأول هو التقديم على البرامج الإعدادية
- حيث ان هذا التقديم سوف يؤهلك فيما بعد في الأعمال الحكومية أو الأهلية
- أما النوع الثاني فهو التقديم في البرامج الإعدادية وتؤهل المتخرج للعمل برتبة فني عريف
- النوع الأول هو التقديم على البرامج الإعدادية
- بعد الاختيار بين الاثنين تنقر على التالي
- ستظهر صفحة بها الجنسية وستختار سعودي الجنسية/مقيم داخل المملكة، ويجب ان تختار نوع الشهادة
- ملحوظة :يمكن للمقيم داخل المملكة العربية السعودية أن يلتحق بالبرامج الإعدادية فقط والتي تؤهل للعمل في قطاع حكومي ولكن ليس من الإلزام أن يلتحق المقيم بالبرامج الإعدادية
- بعد اختيار البرامج التي تريدها تنقر على التالي
- ستظهر صفحة موجود بها الشروط والتعليمات الخاصة بالالتحاق ويجب قراءتها جيدا ثم النقر اسفل الصفحة على شرط (أتعهد أني قمت بالإطلاع على التعليمات والشروط للتسجيل في برامج المعهد الإعدادية)
- النقر على كلمة التالي ومنها سوف يتم ظهور صفحة أخرى بها بيانات المتقدم على الوظائف منها:
- رقم السجل
- تاريخ الميلاد
- مع العلم انه يجب ملأها بشكل صحيح حتى لا يتم استبعاد الطلب للالتحاق وذلك عبر رابط التسجيل
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