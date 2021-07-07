نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميعاد اجازة عيد الأضحى المبارك في كافة القطاعات تعرف عليها الآن في المقال التالي
عمر شويل - جدة ميعاد اجازة عيد الأضحى ، كل عام والزوار الكرام بخير، أعاد الله علينا تلك المناسبة السعيدة وعلى الناس جميعا باليمن والخير والبركات ،في كل مناسبة للأعياد نهتم بالشعائر الدينية والتجمع العائلي المقدس في كل مناسبة، ولكي يتم ذلك التجمع يجب معرفة الموعد المحدد للقطاعات الحكومية والخاصة ،وفي هذه المقالة سوف نخبركم الموعد الدقيق في المملكة وذلك لزيادة بحث الكثيرين عن المواعيد في محركات البحث من القطاع الحكومي والخاص في الأيام القادمة وإليكم التفاصيل.
ميعاد اجازة عيد الأضحى المبارك 1442-2021
- تبقى يومان فقط عزيزي القارئ للتأكد وتحري الدقة لرؤية الهلال من الشهر الحالي ذي القعدة 1442 (الجمعة 9 يوليو)
- وهناك سيناريوهات مختلفة فمثلا:
- عندما تتم الرؤية سوف يكون شهر ذو القعدة عبارة عن 29 يوم
- أما إذا لم تتم الرؤية سوف يتمم الشهر الثلاثين يوماً من ذي القعدة ويكون بذلك يوم الأحد 11 يوليو وهو أولى أيام شهر ذي الحجة رسمياً وفلكياً.
- وقد تم توضيح أن الدراسات الفلكية متوقعة أن تكون الشهر 29 يوم من ذي القعدة في عدد كبير من الدول الشرقية
- سوف يكون يوم الاثنين هو أول أيام شهر ذي الحجة وسوف يكون عيد الأضحى يوم 21 يوليو.
- وسوف تكون اجازة عيد الأضحى هي آخر الإجازات في السنة الهجرية 1442 حيث يرتقبها العديد من الأشخاص
ميعاد اجازة عيد الأضحى للقطاع الحكومي
- وحسب ما تعطي وزارة الخدمة المدنية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- سوف تعطي الوزارات مواعيد مختلفة وعدد أيام أجازة مختلفة حسب القطاع الذي يشغله الموظف
- اعتماداً على اللائحة المقدمة فإن اجازة عيد الأضحى المبارك للقطاع الحكومي سوف تبدأ في الخامس من شهر ذو الحجة
- وتستمر الإجازة إلى يوم 15 من ذو الحجة بما يعادل التاريخ الميلادي 25 يوليو 2021
- وهذا اليوم يعتبر آخر أيام التشريق ثم بعد ذلك يستأنف العمل بداية من يوم 26 يوليو 2021
ميعاد اجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 1442
- أما بالنسبة لإجازة القطاع الخاص فتبدأ من يوم 8 ذو الحجة وتنتهي الإجازة في يوم 15 من ذي الحجة
- وقد تم الإعلان من قِبَل شركة تداول السعودية أن:
- الإجازة بدايتها تكون بنهاية تداول يوم 15 يوليو أما استئناف العمل يبدأ الأحد الموافق 25 يوليو
ميعاد الإجازة بالنسبة للبنوك
- الإجازة تبدأ في البنوك والمؤسسات المالية ومراكز المال:
- بداية من يوم 6 من ذي الحجة 1442 الموافق 16 يوليو 2021
- كما تستمر اجازة عيد الأضحى ليوم 14 ذو الحجة الموافق 24 من يوليو
وفي نهاية المقالة نرجو ان تكون المقالة عن متى يكون عيد الأضحى و ميعاد اجازة عيد الأضحى قد كانت مفيدة وكل عام وانتم بخير.
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