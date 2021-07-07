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عمر شويل - جدة نتائج حركه النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور 1442؛ زاد البحث بشكل كبير في الساعات الأخيرة عن نتائج حركة النقل الخارجي من قبل المعلمين والمعلمات الذين قاموا بالتقديم في حركة النقل الخارجي، وذلك بعد إعلان وزارة التعليم عن موعد إعلان النتائج من خلال نظام نور، وفيما يلي نقدم موعد ورابط الإعلان عن نتائج النقل الخارجي، وطريقة الاستعلام.

رابط وموعد الإعلان عن نتائج حركه النقل الخارجي

تم الإعلان من قبل وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عبر الصفحة الرسمية على موقع تويتر، أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج حركة النقل الخارجي يوم الخميس الموافق 28 ذو القعدة 1442 عبر الرابط الرسمي لنظام نور، كما يمكن الاستعلام عن أي معلومات تخص حركة النقل عبر هذا الرابط، حيث أن نظام نور من أهم الأنظمة التعليمية الإلكترونية التي تساعد المعلم والطالب وولي الأمر في العديد من الأمور التعليمية مثل نتائج الطلاب وتسجيل الطلاب الجدد، وكذلك متابعة مستوى الطلاب.

طريقة الاستعلام عن نتائج حركه النقل الخارجي

يمكن للمعلمين والمعلمات الذين يرغبون في معرفة نتائج حركة النقل الخارجي معرفة النتائج عبر موقع نظام نور، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية لمعرفة النتائج:

الولوج إلى البوابة الإلكترونية لنظام نور. تسجيل الدخول بالبيانات الشخصية للمعلم. اختيار الخدمات الإلكترونية. النقر على خدمات شؤون المعلمين. ثم الضغط على عرض نتائج حركة النقل الخارجي.

نتيجة حركة النقل الخارجي عبر نظام نور

أكدت وزارة التعليم في المملكة السعودية أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج حركة النقل الخارجي يوم الخميس 28 ذو القعدة الموافق 8 يوليو 2021.كما بينت أنه سوف يتم استقبال التظلمات من يوم 28 ذو القعدة ولمدة 6 أيام أي حتى 3 ذي الحجة 1442، أما نتائج حركة النقل الداخلي سوف يتم الإعلان عنها 29 ذي الحجة 1442 وسوف تبدأ التظلمات ف نفس اليوم، وتستمر حتى 4 محرم 1443 ويتم اعتمادها يوم 7 محرم 1443.

وفي نهاية مقالنا هذا نكون قدمنا لكم نتائج حركه النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور 1442، رابط وموعد الإعلان عن نتائج النقل الخارجي، طريقة الاستعلام عن حركة نتائج النقل الخارجي، نتيجة حركة النقل الخارجي عبر نظام نور.