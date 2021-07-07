نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دخول دعم ريف للأسر المنتجة وربات البيوت والعاطلين وخطوات التسجيل والشروط بالسعودية 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة دخول دعم ريف للأسر المنتجة وربات البيوت خطوات التسجيل والشروط، تصدر البحث عن خطوات التسجيل في دعم الريف من قبل المواطنين في المملكة العربية السعودية، فالكثير من الاسر المنتجة الريفية وربات البيوت والفقراء يريدون ويبحثون عن عمل دائم، ومنذ تم الاعلان عن الوظائف في دعم الريف كثرت الاسئلة حول خطوات الاشتراك والشروط ليقوموا بالتسجل فورا، لتطويرأعمالهم ومواردهم وتحسين مستوي المعيشة، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم شروط وخطوات التسجل في الدعم الريفي.

دخول دعم ريف للأسر المنتجة وربات البيوت خطوات التسجيل والشروط

يوجد عدة شروط من خلاله يتم التسجيل في برنامج دعم الريف والشروط التي لابد من توافرها فتكون كالتالي:-

يجب أن يكون المستفيد من هذا الدعم يمتلك جنسية من المملكة العربية السعودية.

يجب ايضا ان تكون المستفيدة من الحصول على برنامج دعم الريف لديها أي مجال زراعي.

يكون الدخل الشهري الخاص بالمستفيد لا يزيد عن مبلغ مالي قدره 6000 ريال سعودي.

يمكن للمستفيد أن يقوم بتعيين بعض الأوراق المدعمة والتي تثبت ممارسة المهنة الزراعة.

طريقة تسجيل في الدعم الريفي للأسر

يمكن للجميع أن يقوموا تسجيل في دعم الأسرة الريفية، وحصل ايضا على المنتجات الريفية التي تتواجد على ارض المملكة العربية السعودية ولكن بعد اتباع عدة خطوات يجب أن تتوفر وهي تكون كالتالي:

أولا يجب أن نقوم بتسجيل الدخول عبر منصة الريف من خلال الإنترنت.

قم بالضغط على طلب الدعم ثم قوم بالضغط ايضا على انشاء حساب حديث.

احفظ الان بكلمة المرور ثم قم بكتابة جميع البيانات الخاصة.

ثم قم بكتابة كلمة المرور مع رقم الهوية.

ثم قم بكتابة رقم الهاتف، وابدا الان بكتابة العنوان السكني التي يخصك.

اختار الان النوع إذا كان الذكر أو الانثى قم بكتابة تاريخ ميلادك.

اضغط الآن إذا كنت من الأشخاص المتزوجين، والغير متزوجين.

قم بكتابة المؤهل التي حصلت عليها اكتب الان الرقم الهاتف الخاص بك لكي يتم ارسال رسالة التأكيد.

واضغط على كتابة رقم الحساب التابع لك.

قدما لكم عبر السطور السابقة ما هو دعم ريف للاسر المنتجة وخطوات التسجيل والشروط، نأمل ان نكون قدمنا لكم في هذا المقال كل ما تبحثون عنه انتظرونا في مقالات اخري جديد عبر موقعنا.