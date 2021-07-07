كيفية الاستعلام عن الأهلية للدفعة الجديدة واستخدام الحاسبة التقديرية

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عمر شويل - جدة كيفية الاستعلام عن الأهلية للدفعة الجديدة، أن برنامج حساب المواطن أوضح شروط أهلية حساب المواطن، كما أكد حساب المواطن أن الأهلية من أهم شروط صرف الدفعة، لذلك ذكر برنامج حساب المواطن خطوات الدخول للاستعلام عن الأهلية للمستفيدين، فهناك العديد من المواطنين داخل المملكة يرغبون في صرف دفعة الدعم، حيث أن برنامج حساب المواطن تم إنشاءه لساعد المواطنين في تخفيف أعباء الحياة، فبعد التأكد من أهمية معرفة أهلية المستفيدين لدي المواطنين بالمملكة، لذلك قرر موقعنا الإلكتروني ثقفني تقديم رابط الاستعلام عن نتائج الأهلية، كما نقدم لكم تفاصيل استخدام الحاسبة التقديرية لحساب مبلغ الدعم للدفعة الجديدة للمستفيدين.

شروط أهلية حساب المواطن

قام حساب المواطن بوضع شروط لأثبات أهلية صرف دعم حساب المواطن، فإن الأهلية تعد نقطة هامة للاستفادة من إيداع أي دفعة من دفعات حساب المواطن، حيث وضح حساب المواطن شروط استحقاق دفعة حساب المواطن في بعض النقاط الهامة، فإن تلك الشروط التي لابد من توافرها في أي مستفيد من الدعم تكون كالتالي:

يجب أن يكون كل مواطن لديه الجنسية السعودية.

لابد من أن يكون معه هوية شخصية للتنقل.

ألا يكون المستفيد المتقدم للدعم خارج المملكة، لابد من تواجده داخل حدود المملكة العربية السعودية.

كما أن هناك شرط هام بالإقامة يجب أن يكون أقصي مدة لتواجده خارج المملكة لا تزيد عن 90 يوم خلال شهور السنة الماضية.

يطلب البرنامج من المستفيد حسن السمعة أي لم يدخل بأحدي دور الإيواء أو أحد السجون.

يجب أن يحدث تتطابق بين بيانات المسجلة مع البيانات الموجودة لدي الجهات المسؤولة.

كيفية الاستعلام عن الأهلية للدفعة الجديدة

إن مع اقتراب موعد صرف وإيداع الدفعة وفقا للجدول الزمني لبرنامج الدعم، فإننا نجد العديد يتساءل عن كيفية الاستعلام عن الأهلية للمستفيدين، ومعرفة إذا كان مؤهل أم غير مؤهل للدخول وصرف الدفعة، كما أن المستفيدين بعد التأكد من الأهلية يريدوا رابط استخدام الحاسبة التقديرية لمعرفة قيمة مبلغ الدعم، حيث أن رابط وخطوات الاستعلام تكون كالتالي: