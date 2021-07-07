نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط إمكان الراجحي الجديدة 2021 وخطوات التقدم بطلب جديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما هي شروط إمكان الراجحي؟ سيكون إجابة هذا السؤال هو محور حديثنا اليوم في هذا المقال، حيث يقوم بنك الراجحي بتقديم التمويل الشخصي المحدود لجميع عملاء البنوك في المملكة، والتي يتم من خلاله العديد من البرامج التمويلية لجميع العملاء من المواطنين والمقيمين في المملكة، ويهدف هذا التمويل إلى مساعدة المواطنين في حل المشاكل الاقتصادية والمالية، وفي السطور القادمة نذكر لكم متابعينا الشروط التي يجب توافرها للحصول على إمكان الراجحي.

ما هي شروط إمكان الراجحي؟

نظراً للبحث عن شروط إمكان الراجحي، سوف نذكر لكم في النقاط التالية أهم الشروط التي تم وضعها للحصول على هذا التمويل:

يشترط أن يكون المتقدم من العاملين القطاعات الحكومية أو القطاعات الخاصة.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 20عاما، كما يجب أن لا يزيد عن 60 عاما.

في حالة وصول المتقدم سن التقاعد، يجب أن يكون أقل من 70 عام.

يجب أن يكون الدخل الشهري للمتقدم 2000 ريال للحد الأدنى، وان يكون الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين 1900 ريال.

تصل نسبة الاستقطاع إلى 45%، وذلك في حالة زيادة الدخل عن 25 ألف ريال، كما تصل النسبة إلى 50% في بعض الحالات.

يجب أن يكون المتقدم يمتلك سجل انتمائي جيد.

كما يجب امتلاك حساب نشط في بنك الراجحي.

شروط التمويل الميسر من إمكان الراجحي

يستديع جميع العاملين الاستفادة من التمويل التي تقدمه شركة إمكان من خلال الاتصال بالرقم الموحد وهو 920011038، ويمكن من خلاله لجميع العاملين في القطاعات المختلفة الحصول على التمويل الميسر للاستفادة منه، أو من خلال التطبيق الخاص بإمكان الراجحي، واليكم الآن شروط التمويل الميسر من إمكان الراجحي:

يتم الحصول على تمويل بقيمة من 2000 ريال حتى 50000 ريال.

يتم الحصول على تمويل بقيمة خمسة رواتب العاملين المحولين الراتب على مصرف الراجحي، وثلاثة رواتب المحولين الرواتب إلى البنوك الأخرى.

تصل مدة التمويل من ثلاثة أشهر الى 24 شهر.

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل إمكان الراجحي

وللحصول على تمويل إمكان الراجحي لا بد من توافر بعض المستندات الأساسية والتي تتلخص في التالي: