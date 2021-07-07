نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وظائف الحرس الوطني وشروط التسجيل للوظائف للرجال والنساء على بند التشغيل والصيانة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم وظائف الحرس الوطني سوف يتم تفعيله، بداية من يوم الأحد الأول من ذي الحجة 1442 ويبحث الكثير من الشباب والشابات في المملكة، عن تفاصيل الوظائف والتخصصات المطلوبة لشغل تلك الوظائف التي أعلن عنها على موقع وزارة الحرس الوطني على تويتر، وجاء في الإعلان أنها على بند التشغيل والصيانة، وأن الوظائف سوف تكون في عدة تخصصات فنية وهندسية، وسوف يكون متاح التقديم فيها لحملة الابتدائية فيما فوق، وحددت وزارة الحرس الوطني موعد فتح التسجيل ونهايته، والشروط العامة للتسجيل على الوظائف، وفيما يلي رابط التسجيل وطريقة التقديم في الوظائف.

موعد التقديم على وظائف الحرس الوطني

يبدأ التقديم على الوظائف يوم الأحد 2021/07/11 الموافق 1442/12/01، ويستمر التسجيل حتى الساعة الثانية عشر مساءً، يوم الخميس 2021/07/15 الموافق 1442/12/05، ولن يقبل تسجيل طلبات بعد هذا التوقيت.

رابط تقديم وظائف الحرس الوطني

الدخول على البوابة الإلكترونية لوزارة الحرس الوطني. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة. الموافقة على الشروط وصحة البيانات المقدمة. ملء أستمارة التقديم بدقة وتحديد الوظيفة المناسبة لمؤهلك وخبراتك. ثم تأكيد البيانات وإرسال الطلب.

شروط التقديم على وظائف الحرس الوطني

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وغير محكوم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة أو محكوم عليه بحد شرعي. أن يكون حاصل على المؤهل المطلوب للوظيفة والخبرات المطلوبة وأن تكون الشهادة العلمية معتمدة من وزارة التعليم. أن يكون لائق طبياً ولا يعاني من أي أمراض مزمنه وأن يتناسب الطول مع الوزن. أن يكون السن لا يقل عن 18 عام ولا يزيد عن 40 عام. أن لا يكون مفصول من أي جهة حكومية أو متقاعد من أي جهة حكومية. أن يكون مسجل في نظام ساعد بالنسبة لمن هم حاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة. الالتزام التام بممارسة مهام الوظيفة التي سيتقدم لها وأن لا ينتظر العمل الإداري بعد التعيين.

الوظائف والتخصصات والمؤهلات المطلوبة