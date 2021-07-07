الموارد البشرية تحدد خطوات التقديم على معاش الضمان الاجتماعي 1443

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عمر شويل - جدة طرق وخطوات التقديم على الضمان الاجتماعي وشروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي وفق إجابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على استفسار احد المواطنين على حسابها الرسمي على تويتر والذي تضمن ما هي طريقة التقديم على معاش الضمان الاجتماعي والشروط المطلوبة لصرف معاش الضمان 1443.

خطوات التقديم على معاش الضمان الاجتماعي

أكدت وزارة الموارد البشرية أن هناك اكثر من طريق للتقديم على معاش الضمان الاجتماعي وهى عن طريق زيارة مكاتب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. المنتشرة فى أنحاء المملكة أو عن طريق لاتصال بأرقام هواتف وزارة الموارد البشرية أو عن طريق المنصة لإلكترونيه والتي تكون بإتباع الخطوات التالية:

الدخل إلى البوابة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

بعد ذلك الضغط على خيار ” معاش الضمان الاجتماعي”.

ثم مليء نموذج الطلب والذي يتضمن: الاسم الرباعي لصاحب طلب الحصول على معاش الضمان. وبعد ذلك رقم الهوية الوطنية. ثم تاريخ الميلاد. وكذلك العنوان الوطني للمواطن. وبيانات التواصل كرقم الجوال والبريد الإلكتروني. أيضاً رقم حساب المواطن البنكي. وبعد ذلك تم إضافة التابعين البالغين وكتابة أرقام التوصل الخاصة بهم ورقم حسابهم البنكي وذلك لاستكمال صرف المعاش فى حالة فقد أهلية المواطن لضمان استكمال صر معاش الضمان الاجتماعي للتابعين.

ثم يتم طلب أرفاق المستندات الدالة على جنسية المواطن السعودية.

وفى حالة إذا كانت هناك أي إعاقة يجب تقديم الأثبات الطبي الدال على حالة المستفيد من الضمان الاجتماعي.

كذلك يجب على المواطن الذي يقدم عل المعاش أن يقدم بيانات الأسرة المطلوبة لكل فرد فى الأسرة.

تقديم تظلم بسبب رفض طلب التقديم على معاش الضمان

وحسب أجابه وزارة الموارد البشرية عن رفض التقديم لمعاش الضمان أكدت الوازرة انه يتم الرد على طلب المعاش فى غضون 20 يوماً من تاريخ تقديم طلب المعاش الضماني. ثم يكون مرفق معه أسباب الرفض ويستطيع المواطن تقديم تظلم أمام اللجنة فى خلال مدة لا تتعدى 30يوماً من تاريخ صدور قرار الوزارة برفض وإعلان أسباب رفض طلب استحقاق معاش ويحق للأسر اللجوء للمحكمة أيضاً فى حالة عدم أهلية العائل مما يتسبب فى عدم صرف المعاش ويحق للوزارة أن تعين تابع ويق لأفراد الأسرة الاعتراض على ذلك التابع الذي يقوم بصرف معاش الضمان نيابة عن الأسرة.