استعداداً لعودة الدراسة.. إقبال الطلاب على تلقي لقاح فيروس كورونا بالسعودية 

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عمر شويل - جدة بدء إقبال كبير من الطلاب على لقاح كورونا استعداداً للعودة الحضورية، حيث قامت إدارات التعليم في جميع محافظات المملكة حملات التوعية لتدعيم الطلاب من سن 12 إلى 18 سنه ضد فيروس كورونا، وذلك وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة المتخصصة في الحفاظ على صحة الإنسان، ووصل عدد الطلاب والطالبات الراغبين في الحصول على التطعيم أكثر من 2.726.516 في مراكز التطعيم المعتمدة، وذلك من أجل الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

إقبال الطلاب على تلقي لقاح فيروس كورونا

أكدت وزارة التعليم على جميع المعلمين والمعلمات التابعين للكوادر التعليمية والإشرافية والإدارية والطلبة أيضاً. أن يقوموا بالإسراع في تلقي لقاح كورونا، وذلك حرصاً على صحتهم وسلامتهم. وكذلك من أجل المساهمة في عودة المجتمع إلى الحياة الطبيعية، إضافة إلى انتظام الدراسة حضوريا في العام الدراسي الجديد. حيث اعتمدت المملكة في السنة الماضية على الدراسة الإلكترونية لعدم إصابة الطلاب بفيروس كورونا.

لقاح كورونا لطلاب المملكة

في الفترة الحالية يهتم جميع الطلاب وأولياء الأمور بمبادرة حصول الطلاب من الفئة العمرية المستهدفة على لقاح ضد فيروس كورونا. حيث يرغب أولياء الأمور في الحفاظ على صحة وسلامة أبنائهم وعودة الدراسة مرة أخرى. حيث أعلنت وزارة الصحة أن نسبة 99% من المصابين بفيروس كورونا وحالتهم حرجة لم يقوموا بتلقي لقاح فيروس كورونا.

بيان وزارة الصحة السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية من خلال إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في السعودية أن عدد المصابين في اليوم الواحد يصل إلى 1338 حالة مؤكدة، بينما تم تعافي أكثر من 1208 حالة، كما أثبتت هذه الإحصائية أن إجمالي عدد المصابين يصل إلى 490464 حالة، وإجمالي عدد التعافي 470328 حالة، وتم تسجيل حالات الوفيات في يوم الإحصائية حوالى 16 حالة، ويصل إجمالي عدد الوفيات من فيروس كورونا 7848 متوفى، لذلك فأنه يمكن الاتصال على رقم مركز الاستشارات والاستفسارات على هذا الرقم (937)، ومن أجل الحصول على جميع النصائح والتعليمات الصحية والاطلاع على مستجدات فيروس كورونا، كما يمكن الاتصال بهذا الرقم على مدار الساعة.

والجدير بالذكر أن الإدارة العامة للتعليم منطقة تبوك دعت إلى سرعة الحصول على لقاح كورونا للطلاب وذلك خوفاً على صحتهم وسلامتهم لكي تعود الدراسة الحضورية مرة أخرى.