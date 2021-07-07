نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات تطبيق توكلنا الجديدة في السعودية بعد التحديثات الأخيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت خلال الفترة الماضية المملكة العربية السعودية تطبيق توكلنا كوسيلة تسهل على جميع العاملين في القطاعين الخاص والعام، حيث أنها تُسهل على المواطنين والمقيمين في المملكة الحصول على التصاريح الخاصة بالتنقل أو دخول العديد من المنشآت في المملكة، وأصبح التطبيق له العديد من الاستخدامات خلال هذه المرحلة، ولذلك تقوم الدولة بالعديد من التحديثات على التطبيق خلال هذه الفترة حتى يتناسب مع المرحلة الراهنة، وخاصة بالتزامن مع مواجهة الحكومة السعودية فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

مميزات تطبيق توكلنا الجديدة

وخلال الأسبوع الجاري قامت الحكومة السعودية بالكشف عن مميزات جديدة في التطبيق بعد التحديث الأخير للخدمة، حيث أنه تم إضافة خاصية استعراض بيانات بوليصة التأمين التي تم اعتمادها إلى خدمة الجواز الصحي، وذلك تحت رعاية البنك المركزي السعودي وكذلك مجلس الضمان الصحي، من أجل تسهيل إجراءات السفر خارج المملكة العربية السعودية، حيث يسهل التطبيق العديد من الإجراءات أمام المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية، وخاصة خلال عمليات السفر خارج المملكة أو الدخول غلى بعض المؤسسات حرصاً على عدم انتشار فيروس كورونا

تشمل معلومات الجواز الصحي في تطبيق توكلنا حالة مسافر المملكة من تلقيه لقاح فيروس كورونا وتاريخ آخر فحص طبي خاص بالسفر بي سي آر والنتيجة، وذلك بالإضافة إلى بيانات بوليصة التأمين وكذلك حالة سريانها، وحصل لك التطبيق على الاعتماد من قبل وزارة الصحة السعودية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا في المملكة العربية السعودية، ويسهم في تسهيل سفر الفرد وأفراد أسرته من خلال توفير العديد من المعلومات المتعلقة بالسفر مثل التحصين واستعراض جوازات أفراد الأسرة.

وتسعى الحكومة السعودية خلال هذه الفترة إلى توفير العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين والوافدين على الأراضي السعودية خلال هذه الفترة، وذلك بالتزامن مع مواجهة الدولة لجائحة كورونا والعمل على تسهيل العديد من الإجراءات الخاصة بالمواطنين والمقيمين في المملكة، والجدير بالذكر أن التطبيق قد تجاوز عدد 17 مليون مستخدم خلال الفترة الأخيرة، وأصبح التطبيق أحد الحلول الرقمية الناجحة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة لمواجهة فيروس كورونا.