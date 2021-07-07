نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض شخصي 200 ألف ريال بدون كفيل للقادمين الجدد بموافقة فورية في المقال التالي

عمر شويل - جدة القادمين الجدد إلى المملكة العربية السعودية، يحتاجون إلى قرض ميسر للمساعدة في المعيشة، وشراء ما يحتاجون إليه، حتى لا يصبحوا مديونين لأشخاص آخرين، لذلك هناك بعض البنوك والشركات داخل المملكة، توفر لهم فرص الحصول على مبلغ مالي كقرض منهم بفترة سداد ميسرة، كما أن هناك بنوك وشركات يكون التمويل بها بدون تحويل راتب، ووفق بعض الشروط والقواعد، وهناك أيضا بتحويل راتب، حسب الشروط واختيار العميل والمبلغ المدفوع، وأيضا لراحة العملاء يستمر الفترة الزمنية للقرض من سنة إلى خمس سنوات، ويمكن سداد القسط الشهري مبكرا، إ‘ذا أتاح ذلك، وعند التعثر قد يعطيك البنك أو الشركة فرصة لتأجيل دفع قسط أو قسطين.

قرض للقادمين الجدد

يوفر بنك سامبا قرض للقادمين الجدد، بدون كفيل ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويصل المبلغ التمويلي إلى 200 ألف ريال، مع إمكانية شراء المديونية، بمعدل ربح ثابت، وفترة سداد طويلة، احصل على قرض بدون تحويل راتب بقسط شهري 500 ريال للمواطنين والمقيمين، يمكنك أيضا أن تحصل على قرض للمواطنين والمقيمين بمبلغ 750 ألف ريال بأطول فترة سداد، أما في حالة الوفاة أو العجز الطبي فيقوم البنك بإسقاط كافة الأقساط المتبقية، بتأمين تكافلي مجانا، ولا يطالب الورثة بدفع أي قسط، وأيضا في حالة حصولك على تمويل بنك سامبا، ستحصل على بطاقة ائتمانية مجانية طول فترة التمويل، كما يمكنك أن تحصل على تمويل إضافي وهو تمويل الخير في حالة استوفيت الشروط المطلوبة للحصول على تمويل أخر.

شروط القرض للقادمين الجدد

يجب أن لا يقل الراتب الشهري للعميل عن 5000 ريال، ولا يقل العمر عن 23 عاما، وأن يكون طالب التمويل موظف بجهة العمل لمدة لا تقل عن شهر قبل طلبه للتمويل،طريقة الحصول على قرض 500 ألف ريال بدون تحويل راتب وأقل قسط شهري، ويتم تقديم صورة من الهوية أو جواز السفر، والعنوان، وتعبئة نموذج الطلب، وتقديم خطاب من صاحب العمل بتحويل الراتب، العنوان الأم، كما يمكن الاستفسار عن كافة العروض والتمويلات المتاحة من خلال الرقم المجاني لبنك سامبا 8001241010 طوال أيام الأسبوع، والحصول على كافة الاستفسارات وتقديم الشكاوى أيضا، وسيتم التواصل في أقل وقت، وستحصل على التمويل بموافقة فورية.