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عمر شويل - جدة موعد صرف الدفعة 44 من برنامج حساب المواطن لشهر يوليو لعام 2021، السؤال المُعتاد والذي أعتاد موطني المملكة العربية السعودية أن يتسائلوا وهو هل يتم صرف الدفعة في موعدها المُحدد وهو اليوم العاشر من شهر الميلادي الحالي “يوليو”، أم سوف يتم تأجيل صرف الدفعة نتيجة عطلة ما، فمن المُتعارف عليه أن برنامج حساب المواطن الدعمي يقوم بصرف دفعاته بشكل ثابت في كل يوم عاشر من كل شهر ميلادي، ماعدا حالات استثنائية وهو عندما يُصاف موعد الصرف مع عطلة رسمية داخل المملكة، هنا يتم تأجيل أو تقديم صرف الدفعة بيوم واحد.

برنامج حساب المواطن الدفعة 44

تُعد المملكة العربية السعودية من الدول التي تهتم اهتمام كبير بمحدودي الدخل، فهي تسعى دائماً في توفير حياة ومعيشة كريمة لأصحاب الأجور المنخفضة حتى يتمكنوا في مواجهة تحديات الحياة، ويعتبر برنامج حساب المواطن من البرامج التي تقدم مساعدات مالية على شكل دفعات مالية يتم صرفها شهرياً، ولقد وضع البرنامج مجموعة من الشروط التي يلزم توافرها فيمن يستحق بتلك الدفعات وتتلخص تلك الشروط في الأتي:

أن يكون المتقدم حامل الجنسية السعودية

يلزم أن تكون إقامة المستحق داخل أراضي المملكة

يجب أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 35 عام

يشترط ثبوتية عدم امتلاك المتقدم لأي عقارات أو محلات تجارية

يجب أن يكون راتب المتقدم لا يزيد عن 3000 آلاف ريال سعودي.

موعد إيداع الدفعة 44 من برنامج حساب المواطن لعام 1442

من المرجح تأجيل صرف الدفعة 44 يوم واحداً، حيثُ يتم صرفها يوم الأحد الموافق الحادي عشر من شهر يوليو الحالي، بدلاً من صرفها يوم السبت الموافق العاشر من شهر يوليو، وذلك بسبب أن يوم السبت يُمثل عطلة أسبوعية داخل المملكة.

كيفية الاستعلام عن أهلية الدفعة 44 من حساب المواطن

الولوج على الموقع الرسمي الخاص بحساب المواطن

الضغط على رابط نتائج الأهلية

اختيار رقم الدفعة

تسجيل رقم هواية المستحق

النقر على رابط الاستعلام

لتظهر نتيجة الدفعة بكامل تفاصيلها.

تم إيداع وصرف كامل مستحقات الدفعة السابقة 43 منذ العاشر من شهر يونيو الماضي، حيثُ من المعروف أنه يتم صرف الدفعة من صباح اليوم المحدد حتى طيلة اليوم بأكمله، ولقد خصص البرنامج خط للاستعلام عن الاهليات بجانب الدخول أون لاين على الموقع الرسمي الخاص ببرنامج حساب المواطن وهو 19912.

حسب مصادر أعلنت أن الميزانية التابعة للدفعة الماضية 34، قدرت 1.9 مليار ريال سعودي ولقد استفاد منه حوالي 10 مليون مواطن سعودي، وبهذا يكون إجمالي دفعات المُقدمة للمستحقين فيما يقرب من 97 مليار ريال سعودي، وبهذه يدل أن المملكة تخطو بالطريقة الصحيحة في تعديل خط الفقر نحو المنحدر المنخفض، وتحسين معيشة المواطن السعودي، وذلك من أهداف الرؤية المستقبلية المرسومة في عام 2030.