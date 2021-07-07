نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل لرواد الأعمال يصل إلى 10 ملايين ريال من خلال منتج افق بنك التنمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل لرواد الأعمال كثير ما يبحث المستثمرين ورواد الأعمال على التمويلات الضخمة للقيام بالمشاريع وتمويل المنشآت وهو ماقام به بنك التنمية الاجتماعية باطلاق حملة تقدر تكبر التي ساعدت الكثير من رواد الأعمال في القيام بالتوسع في العمل من خلال منتج افق الذي اطلقه البنك لتمويل لرواد الأعمال يصل إلى 10 ملايين ريال ويعد هذا المنتج لتمويل الشركات والمؤسسات ولتمويل المنشآت القائمة التي يزيد تواجدها في السوق عن 3 سنوات، يعد منتج أفق لتمويل المنشآت القائمة من خلال توجيهات البنك في دعم المنشآت الصغيرة بهدف رفع مساهمتها في الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للمواطنين، كما أن بنك التنمية الاجتماعية يقدم العديد من التمويلات ويقدم أيضا شروط التمويل الجديد من بنك التنمية الاجتماعية مما جعله من اهم المؤسسات الموجودة، ويقدم البنك خدمة السداد الآلي لبرامج تمويل البنك في جميع فروع البنك بالمملكة مما سهل التسديد على المواطنين، غير تقديم الكثير من التمويلات ومنها شروط طلب تمويل ترميم المنزل وقيمته من بنك التنمية الاجتماعية.

تمويل لرواد الأعمال يصل إلى 10 ملايين ريال من خلال منتج افق

ويستهدف منتج افق تمويل المنشآت التي تعمل في مجالات الصناعة والتعليم وجودة الحياة وكذلك الترفيه والسياحة والتقنية والتجزئة وأيضا غيرها من القطاعات الحيوية ذات الجدوى الاقتصادية، كما أن البنك يقدم لوراد الأعمال برامج هامة في مساندتهم وتقديم الحلول المالية وغير المالية عبر تقديم التمويل المناسب وكذلك التدريب والاستشارات المتخصصة، كما يوجد العديد من مراكز التدريب كمركز دلني للأعمال الذي يقدم بالتدريب والإرشاد لأصحاب المنشآت المبدئة والصغيرة، وأيضا يتيم تقديم كثير من البرامج الهامة بالتمويل كبرنامج أميريتك هو برنامج بناء وتنمية المؤشرات السلوكية الريادية التي يحتاجها رواد الأعمال في المؤسسات الناشئة.

خطوات إنشاء حساب بنك التنمية الاجتماعية

الدخول على موقع بنك التنمية الاجتماعية الرسمي. الضغط على حساب جديد. ثم بإدخال بيانات الدخول على حساب أبشر من اسم المستخدم وكلمة المرور يتم إدخال رمز التحقق المرئي والضغط على تسجيل الدخول وصول رسالة الهاتف رسالة نصية بها كلمة مرور مؤقتة، قم بإدخالها يتم النقر على متابعة. أدخل تاريخ الميلاد ورقم الهوية وتوضيح مكان إصدار بطاقة الهوية. أدخل الرمز المرئي والضغط على تسجيل حساب. قم بمراجعة البيانات المدخلة والنقر على تأكيد واستكمل باقي خطوات التسجيل.

طرق التواصل مع خدمة عملاء بنك التنمية الاجتماعية