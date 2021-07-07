نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نظام نور للاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين 1442 في المقال التالي
عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين 1442 يبحث الكثير من المعلممين والمعلمات في المملكة العربية السعودية عن هذه النتائج وذلك لأن يحصلون علي النتيجة الخاصة بحركة لنقل والتي تعتبر واحدة من الأمور الهامة التي ينتظرها الكثير من العاملون في قطاع التعليم بالمملكة العربية السعودية حيث تساعدهم علي نقل مكان العمل بجانب المنزل.
نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين 1442
قامت وزارة التعليم السعودية في صباح اليوم بالإعلان عن نتائج النقل الخارجي للعاملين في قطاع التعليم عبر المنصة الإلكترونية لها نظام نور، وأوضحت الوزارة بإنها ستقوم بأستكمال باقي طلبات التقديم في الحركة بداية من يوم 28 ذو القعدة وحتي يوم 3 ذي الحجة ثم يتم الإعلان عن النتيجة النهائية للحركة في يوم 8 ذو الحجة.
طريقة تحديث بيانات المعلم في نظام نور 1443
يستطيع المعلم إن يقوم بعملية تحديث البيانات الشخصية له عن طريق موقع نظام نور بدلاً من الذهاب إلي مقرات الحكومة السعودية حيث يكون ذلك عن طريق القيام ببعض الخطوات وهو يتلخص في النحو التالي:
- الذهاب إلي موقع نظام نور التعليمي علي شبكة الإنترنت.
- إدخال أسم المستخدم ثم رقم السر.
- كتابة رقم التحقق البشري الموجود في الصورة.
- الضغط علي زر الدخول.
- بعد ذلك تقوم بالذهاب إلي القائمة الجانبية.
- اختيار منها بياناتي الشخصية ثم الضغط علي زر طلب تعديل البيانات.
- تعرض لك البيانات الحالية تقوم بالتأكد منها.
- بعد ذلك تكتب البيانات الجديدة لك في المكان المخصص لها.
- الضغط علي زر تحديث البيانات.
الاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين 1442
لأن تقوم بالاستعلام عن نتائج حركة النقل يجب عليك القيام بمجموعة من الخطوات البسيطة وهذه الخطوات تتلخص في السطور التالية:
- الذهاب إلي موقع نظام نور علي شبكة الأنترنت.
- كتابة أسم المستخدم ثم رقم السر.
- كتابة رمز التحقق المرئي الموجود في الصورة.
- الضغط علي زر الدخول.
- اختيار من القائمة حركة النقل الخارجي.
- بعد ذلك تقوم بالضغط علي زر الاستعلام عن النتائج.
- تكتب البيانات الشخصية المطلوبة منك.
- بعد ذلك تقوم بالنقر علي زر الاستعلام.
- تعرض لك النتيجة في صفحة أخري.
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