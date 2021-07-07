نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب المساعدة المقطوعة وخطوات الاستعلام والفئات المستحقة لبرنامج مقطوعة الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة طلب المساعدة المقطوعة ،يتابع بعض المواطنين السعوديين مقطوعة الضمان باستمرار، والتي تقدمها وزارة التنمية الإجتماعية بالسعودية بهدف توفير حياة كريمة لمحدودي الدخل والأسر الفقيرة، وينتظر عدد كبير من المتقدمين الموافقة على تقديم الدعم المالي لهم من قِبل الوزارة، ولكن يُشترط للحصول على المساعدة ألا يقل عمر المتقدم عن 35 عام، وألا يمتلك أي عقارات أو أراضي أو أي سجلات تجارية.

المساعدة المقطوعة

هي عبارة عن مبلغ معين من المال يهدف لزيادة الدخل وتحسين ظروف الحياة اليومية للأشخاص ذوي الدخل المحدود أو المنخفض، وتبلغ قيمة المساعدة المقطوعة حوالي ثلاثين ألف ريال لكل متقدم، وذلك حسب الشروط المحددة لتقديم الدعم، ويتم الحصول على مبلغ الدعم مرة واحدة فقط في العام، وذلك بعد دراسة حالة المتقدم؛ لضمان استحقاقه للدعم، وبعد التأكد من الاستحقاق يتم تحديد موعد صرف المساعدة المقطوعة للمتقدم على الفور.

طلب المساعدة المقطوعة

أولًا الدخول على الرابط الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يتم الضغط على خيار الخدمات الإلكترونية للوزارة.

بعد ظهور صفحة تقديم الطلب، يتم إدخال الرقم القومي، ورقم الهاتف الجوال، ورمز التحقق.

ستصلك رسالة على الهاتف الجوال برقم الطلب، ويتم الإحتفاظ بهذا الرقم للاستعلام عن المساعدة المقطوعة باستمرار.

خطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

وفرت الوزارة خدمة الإستعلام عن المساعدة بشكل إلكتروني عن طريق إتباع الخطوات التالية:

أولًا الدخول على موقع وزارة العمل.

ثم إختيار قائمة الخدمات الإلكترونية.

ثم الضغط على خيار خدمات الوكالة.

بعد ذلك يقوم المتقدم بالضغط على خيار “استعلام الطلب”.

يقوم المتقدم بتعبئة رقم الطلب الذي قام بإستلامه سابقًا أثناء التسجيل.

ثم يقوم بإدخال رمز التحقق، وبعد ذلك يضغط على زر استعلام.

ستظهر له على الفور نتيجة الطلب سواء بالقبول أو الرفض.

الفئات المستحقة للمساعدة المقطوعة

توجد بعض الفئات المستحقة للمساعدة المقطوعة، وذلك من أجل تحسين المستوى المادي الخاص بهم، ومن أهم هذه الفئات:

الأسر الفقيرة جدًا.

أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط.

المطلقات والأرامل.

الأشخاص الذين لا تزيد الرواتب الشهرية الخاصة بهم عن 3000 ريال سعودي.

كانت هذه خطوات طلب المساعدة المقطوعة والفئات المستحقة لبرنامج مقطوعة الضمان.