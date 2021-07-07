نرعاك تحقق إنجازاً غير مسبوقاً في مكافحة كوفيد ١٩

دوت الخليج : الرياض -د.جواهر العبد العال

أكثر من ١٨ مليون ريالآ قدمتها المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية لنحو ١١ مركزآ وقطاعآ صحيآ لمواجهة كورونا

حققت المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية نرعاك إنجازاً غير مسبوقًا بالتعاون مع المراكز والقطاعات الصحية في مختلف مدن المملكة لمواجهه فيروس كورنا المستجد

وأكدت أن المملكة العربية السعودية كانت نموذجًا في التعامل مع هذا الفيروس وأخذ كافة الاحتياطات والحد من انتشاره مما جعلها محط أنظار العالم من حيث إتخاذ الإجراءات والقرارات التي كان لها أكبر الأثر في الحد منه

وقالت نائب رئيس مجلس الأمناء / عبير قباني أن المؤسسة الوطنية الخيرية للرعاية الصحية الأولية المنزلية نرعاك سارعت في وضع استراتيجية للعمل مع المراكز والقطاعات الصحيه لتقديم الدعم المادي والعيني إسهاما منها لدورها المجتمعي الذي تنطلق منه في دعم كل ما من شأنه توفير الرعاية الصحية المنزلية والمجتمعية للمرضى

وأشارت / عبير قباني إلى أن ماقدمته المؤسسة من دعم عيني ونوعي منذ بدء جائحة كورونا العام الماضي 2020م وحتى الآن مبلغ ( 18,374,244) ريالآ ثمانية عشر مليوناً وثلاثمائة وأربعة وسبعون ألفاً ومئتان وأربعة وأربعون ريالاً شمل نحو ١١ إدارة من إدارات المراكز الصحية في كل من مكة المكرمة الرياض وتبوك والباحة والمدينة المنورة وجده وعسير وجازان ونجران و الطائف تمثلت في تقديم المستلزمات الطبيةو الاستهلاكية و المعقمات والقفازات والكمامات وأجهزة قياس الحراره إلى جانب طباعة أكثر من ٥ آلاف نشره توعوية ضمن الخطة الوقاية من الإصابة

ونوهت / عبير قباني بما قامت به حكومه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين من جهود كبير للقضاء على جائحة كورنا وانها اصبحت الدولة الوحيده في العالم محط الأنظار في مواجهة هذه الأزمه وتجربتها النموذجية داعيه الله سبحانه وتعالى أن يكشف هذه الغمه وتعود الحياة إلى مسارها الطبيعي لينعم المجتمع بالأمن والأمان وأن يديم على الوطن الغالي الخير والازدهار

الجدير ذكره أن “نرعاك” ، تدعم ١١ إدارة رعاية منزلية بمختلف مناطق المملكة بالشراكة مع المستشفيات العامة التابعة لوزارة الصحة ووزارة التعليم ، ومستشفى القوات المسلحة بجدة عبر التطبيق الخاص بها نرعاك 360 ، الذي يضمن سلامة الجميع وتسخير التقنية للتنمية مما يساهم في سرعة التواصل مع المرضى وشمولهم بالخدمات التي تقدمها

و ختمت لقائها بما حققته المؤسسة مؤخرآ و المتضمن اضافة مركز رعاية صحية منزلية جديد لمركز الطب المنزلي بمجمع الملك فيصل الطبي بمحافظة الطائف إضافه إلى المراكز الأخرى .