نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقوبة تأدية الحج بدون تصريح صارمة لحماية الحجاج.. وطريقة الحصول على تصريح الحج 1442 عبر مسار localhaj.haj.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة عقوبة تأدية الحج بدون تصريح جاءت للحد من انتشار فيروس كورونا في المملكة العربية السعودية خاصة في موسم الحج 1442، ووفرت إمكانية تصريح الحج 2021 على موقع مسار localhaj.haj.gov.sa إلكترونيًا من أجل التيسير على الحجاج من أي مدينة في المملكة التقديم على تصريح الحج 2021 بسهولة، كما شددت على ضرورة الالتزام بـ شروط الحج 1442 لحماية المقبلين على أداء المناسك وزيارة الأماكن المقدسة، واتباع ارشادات وزارة الحج والعمرة أو التواصل على رقم وزارة الحج والعمرة السعودية في أي وقت.

عقوبة تأدية الحج بدون تصريح

حددت وزارة الداخلية السعودية، عقوبة تأدية الحج بدون تصريح بقيمة 10 آلاف ريال سعودي، في حالة عدم الحصول على تصريح دخول الحج 1442 لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة العربية السعودية.

كما قررت معاقبة كل من يخالف دخول المشاعر المقدسة (منى، ومزدلفة، وعرفات) بلا تصريح بداية من 28 ذو القعدة 1442 هجري وحتى نهاية اليوم الثاني عشر من ذي الحجة بغرامة مالية بقيمة 10,000 ريال سعودي، وتتضاعف العقوبة في حالة التكرار.

رقم وزارة الحج والعمرة

وفرت وزارة الحج والعمرة السعودية رقم متاح للتواصل باستمرار أُثناء أداء مناسك الحج وهو على النحو الآتي:

00966125649999 أو 00966920002814.

طريقة الحصول على تصريح الحج 1442 عبر مسار

تسجيل الدخول على موقع المسار.

الدخول على إيقونة الخدمات الإلكترونية.

النقر على قائمة حجز الخدمات.

اختر خدمة طلب حجز

حدد عدد الحجاج.

أضف المدينة.

حدد برنامج الحج المناسب.

أضف جميع بيانات الحجاج.

أضف أرقام الهوية للحجاج والمعلومات الشخصية.

الضغط على تسجيل الطلب.

يظهر الموقع الرسوم المطلوبة.

الدفع عبر قنوات السداد المتاحة.

إصدار تصريح الحج بعد دفع الفاتورة.

يقدم الحاج التصريح للجهات المختصة.

شروط الحج 2021

حددت وزارة الحج والعمرة السعودية، شروط الحج 2021 للوقاية من فيروس كورونا على أن يتم مراعاة الآتي: