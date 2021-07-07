نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في تحويل الراجحي بالجوال أو الإنترنت في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في تحويل الراجحي والتي تعد من أهم الخدمات التي يقوم بتقديمها بنك الراجحي للعملاء من داخل المملكة العربية السعودية فمن خلال الموقع الرسمي لبنك الراجحي يمكن للعملاء معرفة طريقة التحويل من تطبيق الراجحي بالجوال وكذلك معرفة كيفية تحويل الراجحي عن طريق النت ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة التسجيل في تحويل الراجحي.

طريقة التسجيل في تحويل الراجحي

يرغب المواطنين والمقيمين معرفة طريقة التسجيل في تحويل الراجحي رغبة منهم في إنهاء كافة تعاملاتهم البنكية دون الحاجة إلى التوجه إلى البنك وإهدار الوقت والمجهود ويتم التسجيل من خلال الخطوات التالية:

فتح تطبيق الراجحي.

الضغط على أيقونة ليس لديك حساب.

يتم عرض كافة الشروط والأحكام المتعلقة بالتسجيل وعلى الراغب في التسجيل الموافقة عليها.

من ثم يتم الضغط على كلمة الاستمرار ويتم إدخال بعض المعلومات كرقم الهوية أو رقم الإقامة والضغط مرة أخري على كلمة الاستمرار.

يطلب بعد ذلك التطبيق بيانات بطاقة المستخدم مسبقة الدفع.

بعد ذلك يتم إدخال رقم الجوال الذي تم تسجيله في البنك ليتم إرسال كلمة مرور مؤقتة على الجوال ليتم استكمال التسجيل بنجاح.

يطلب بعد ذلك التطبيق بعض البيانات الشخصية ويجب على المستخدم إدخالها بكل دقة.

بعد الانتهاء من كتابة كافة المعلومات يتم الضغط على كلمة إنشاء الحساب.

ومن ثم يتمكن المستخدم من الدخول إلى النظام بكل سهولة والاستفادة من خدمة تحويل الراجحي.

خطوات تحويل الأموال دوليًا عبر الصراف الآلي

يمكن للأفراد المسجلين بالفعل في تحويل الأموال أن يقوموا بتحويل الأموال عبر الصراف الآلي بكل سهولة دوليًا من خلال الخطوات التالية: