نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي عبر نظام نور noor وطريقة تقديم اعتراض في المقال التالي

عمر شويل - جدة عبر نظام نور متاح الاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات وفق ما أعلنته وزارة التعليم السعودية لمعرفة المقبولين رغباتهم الذين توافقت فيهم الشروط والمعايير والأساسيات التي تتم بها حركة النقل في كل عام، بالإضافة إلى عملية المفاضلة التي تجرى حسب عدد السنوات والخبرة بجانب الأماكن الشاغرة وقتها في المنطقة المراد إتمام النقل فيها، كما تسعى الوزارة إلى القيام بإجراءات نقل إلحاقية من تقدموا السنة الحالية، وذلك بعد ما تستكمل خطة التطوير والتدريب المهني للمعلمين والمعلمات وإجراء بعض التعديلات في القطاعات التعليمية، يأتي هذا في إطار تحسين

نظام نور برقم الهوية

موقع نور تعليمي مخصص لتوفير عدة خدمات التعليم في المملكة ضمن التطوير التكنولوجي السريع الجاري، حيث يقوم بتقديم طلبات تسجيل المستجدين نظام نور للعام الدراسي القادم والروضات والصف الأول الابتدائي، بالإضافة إلى إعلان نتائج الامتحانات والصفوف أول وثاني ويتم من خلاله إعلان نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات وفق الكفاءات والكوادر المستحقة للنقل طبقاً للمفاضلة التي أٌجريت بعد تقديم طلب النقل والأماكن المتاحة في المنطقة، وها يظل موقع نور هو إحدى المواقع الحكومية الرسمية للإعلان عن الأخبار الجديدة من قبل الوزارة للمواطنين.

الاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي عبر نظام نور

أتاحت الوزارة الاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور، فيما أتاحت أيضاً إمكانية تقديم طلب اعتراض للأشخاص الذين لم يتوفقوا في النقل هذا العام، ضمن التيسيرات وإعادة النظر لكل من له الاستحقاق في تحقيق طلب نقله لمكان أقرب إليه، وذلك من خلال خطوات سهلة وبسيطة للغاية على النحو التالي:-

الدخول عبر رابط نظام نور باسم المستخدم وكلمة السر ورقم التحقق ثم دخول.

ومن ثم اختيار شؤون العاملين من قائمة الخدمات.

ومنها الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الخارجي.

سوف تظهر النتيجة.

يليها خدمة تقديم الاعتراض أسفل.

اختر نوع الرد (آلي أو غير آلي).

ثم نوع الاعتراض، بعدها الضغط على كلمة تقديم.

جدير بالذكر أن خدمة تقديم اعتراض على نتيجة حركة النقل الخارجي متاحة من اليوم وحتى يوم 3 -12-1442.