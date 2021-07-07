نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيداع الدفعة القادمة من حساب المواطن “44” دفعة يوليو 20211 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الدفعة القادمة من برنامج حساب المواطن حيث تم تطبيق التعديلات الجديدة طبقاً لضوابط الدعم الجديدة للمواطنين المستفيدين من الدعم حيث دعم الأفراد المستقلة، كما ان البرنامج قد أغلق باب التسجيل بشكل مؤقت بعد صرف الدفعة التاسعة والعشرون من الدعم الدفعة الخاصة بشهر أبريل، وكذلك توقف التسجيل الخاص للدفعات الجديدة بشكل مؤقت وأيضاً تم إيقاف الحد الأعلى للاستحقاق بعدما وصل عدد المستفيدين من برنامج سحبا المواطن 12.7 مليون مواطن مستفيد منه.

موعد إيداع دفعة يوليو من برنامج حساب المواطن 1442

قام البرنامج بإيداع مبلغ مالي قيمته 1.9 مليار ريال تم تخصيصه لدفعة شهر يونيو من أجل دعم المواطنين المستفيدين والذين استوفوا شروط الحصول على الدعم والذي بلغ عددهم 10.5 مليون مستفيد وتقع عليهن شروط الاستحقاق في الدفعة رقم 43، وقد بلغت قيمة التعويضات التي قام البرنامج بدفعها بأثر رجعي 39 مليون ريال وبهذا يكون المبلغ الإجمالي الذي تم دفعه للمستفيدين تحو 97.7 مليار ريال وبلغت قيمة التعويضات 773 مليون ريال، كما أن المعروف أن الموعد الخاص بإيداع دفعة حساب المواطن هي اليوم العاشر من شهر يوليو حيث أعلن البرنامج بشكل رسمي عن الموعد الخاص بإيداع الدفعة القادمة للدورة 44.

خطوات التسجيل في برنامج حساب المواطن

يتمكن المواطنين ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق لدعم حساب المواطن من اتباع الخطوات التالية للتسجيل:

الدخول على الموقع الإلكتروني لحساب المواطن.

النقر على زر تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني لحساب المواطن.

اضغط على زر تسجيل الدخول لمواطن جديد.

كتابة البيانات المطلوبة للتسجيل.

تسجيل البيانات الخاصة بالتابعين.

النقر على زر الموافقة على الشروط والأحكام.

أخيراً الضغط على أيقونة التسجيل.

وبمجرد انتهاء التسجيل يوف يتسلم المواطن إشعار به رقم المعاملة عبر الهاتف الجوال الذي قام بتسجيله حيث يقوم باستخدام المعلومات الخاصة بتسجيل الدخول حيث كلمة المرور، رمز التحقق، اسم المستخدم، وبهذا تتم عملية التسجيل بنجاح.