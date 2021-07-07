نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المساعدة المقطوعة قائم ومتى تتغير الحالة من مراجع إلى قائم في المقال التالي

عمر شويل - جدة المساعدة المقطوعة قائم ،تقوم وزارة التنمية الإجتماعية في السعودية بمساعدة الأسر الفقيرة من المواطنين والمستحقين للدعم من الأسر ذات الدخل المتوسط أو المنخفض، وتعتبر المساعدة المقطوعة أحد برامج التكافل الإجتماعي التي تهدف إلى مساعدة المواطنين على الحياة الكريمة، ومواجهة ظروف الإقتصاد فى البلاد وغلاء الأسعار وخصوصًا بعد إنتشار فيروس كورونا المستجد، ويُذكر أن عدد المسجلين في برنامج المساعدة المقطوعة قد وصل مؤخرًا إلى حوالي مليون مستفيد.

المساعدة المقطوعة قائم

يقوم المتقدم بتقديم طلب الحصول على المساعدة المقطوعة على موقع وزارة التنمية الإجتماعية، وبعد ذلك يتم فحص الطلب للتأكد من استحقاق المتقدم للدعم المادي أو عدم استحقاقة وفقًا للشروط المحددة في برنامج المساعدة المقطوعة، وفي حالة الموافقة على تقديم الدعم للمتقدم، يتم تتغير حالة الطلب من مراجع إلى قائم، وفي هذه الحالة:

يتم موافقة الضمان الإجتماعي للحصول على المساعدة المقطوعة.

يتم صرف المبالغ المالية للمستحقين، ووضعها في الحسابات البنكية الخاصة بهم.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

في حالة الموافقة على طلب المتقدم للحصول على المساعدة، يحصل المتقدم على مبلغ مالي تبلغ قيمته 30 ألف ريال سعودي، وقد وضعت الوزارة مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب توافرها للحصول على الدعم، ومن هذه الشروط:

أن تكون جنسية المتقدم سعودية ويكون مقيم بشكل دائم داخل المملكة.

ألا يقل عمر المتقدم عن 35 عام.

أن يكون المتقدم مسجل سابقًا في الضمان الإجتماعي.

ألا يمتلك سجل تجاري من قبل.

يجب ألا يزيد الدخل الشهري عن ثلاث آلاف ريال سعودي، وذلك بالنسبة للأعزب.

لابد ألا يزيد الدخل الشهري عن 8000 ريال سعودي، وذلك بالنسبة للمتزوج.

أن يقوم المتقدم بتقديم تقرير شامل مفردات الراتب الشهري له.

ألا يمتلك المتقدم أراضي زراعية أو أي عقارات.

موعد صرف المساعدة المقطوعة

يُمكن الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة من خلال الرابط الإلكتروني الذي وفرته وزارة التنمية الإجتماعية بالسعودية، ويُذكر أنه يتم وضع مبلغ الدعم المالي في حساب المتقدم البنكي فور الموافقة على طلب المساعدة المقطوعة، ويتم الموافقة على الطلب خلال ثلاثون أو ستون يومًا، وكانت هذه كل المعلومات عن المساعدة المقطوعة قائم بالتفصيل.