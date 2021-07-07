رابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين من صرف المساعدة المقطوعة 1443 برقم الطلب

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن أسماء المستفيدين من صرف المساعدة المقطوعة 1443 يعتبر ذلك الأمر هو واحد من ضمن الأِمور التي تهم الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية المسجلون في مقطوعة الضمان الاجتماعي وذلك لأن يحصلون علي نتيجة الاستحقاق الخاصة بالمقطوعة والتي تنشرها وزارة الموارد البشرية قبل موعد صرفها.

صرف المساعدة المقطوعة 1443

مقطوعة الضمان الاجتماعي هي عبارة عن مساعدة مالية تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية إلي فئات المجتمع السعودي الذي يحتاج إلي مساعده مالية، حيث تقددم المقطوعة إلي المطلقات والأرامل والغير قادرين علي الكسب وذلك لأن يساعدهم علي تحسين الحالة المالية لهم، حيث تعمل الحكومة في المملكة العربية السعودية إلي توفير مصدر دخل مناسب لجميع الاسر ضمن خطتها للقضاء علي الفقر.

طريقة تحديث المساعدة المقطوعة

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإنة يجب علي المستفيد إن يقوم بتحديث البيانات الشخصية المسجلة في برنامج المقطوعة وذلك لأن يتم إستمرار صرف المقطوعة حيث يكون ذلك عن طريق القيام بالخطوات الأتية:

الأنتقال إلي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية علي شبكة الأنترنت.

إدخال أسم المستخدم ثم رقم السر في المكان المخصص له.

بعد ذلك تقوم بكتابة رمز التحقق البشري الموجود في الصورة.

تقوم باختيار من القائمة الجانبية البيانات الشخصية.

بعد ذلك تقوم بالضغط علي زر تحديث البيانات.

يتم عرض لك البيانات الحالية ثم تقوم بالضغط علي زر التالي.

تطتب جميع البيانات الجديدة في المربعات المخصص لها.

مراجعة كافة البيانات المدخلة.

الضغط علي زر تحديث المقطوعة.

أسماء المستفيدين من صرف المساعدة المقطوعة 1443

عملت وزارة الموارد البشرية علي توفير خدمة إلكترونية تمكن جميع المستفيدين من الاستعلام عن المقطوعة إلكترونياً من خلال القيام ببعض الخطوات وهي تكون وفقاً للنحو التالي: