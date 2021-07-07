خطوات الاستعلام عن النقل الخارجي للمعلمين بالسعودية من نظام نور 1442

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن النقل الخارجي للمعلمين بالسعودية يعد ذلك من ضمن أكثر ما يبحث عنه علي شبكة الأنترنت في الوقت الحالي الكثير من العاملون في قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يقومون بالحصول علي نتائج حركة النقل والتي قامت وزارة التعليم السعودية بالإعلان عنها في صباح اليوم علي نظام نور.

نتائج النقل الخارجي للمعلمين بالسعودية

إعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية في صباح اليوم عن نتيجة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات حيث إن هذه الحركة هي واحدة من ضمن الاشياء التي ينتظرها المعلمون في كل عام وذلك لأن من خلالها يستطيع المعلم إن ينقل مكان العمل من مكان بعيد إلي مكان قريب بجانب المنزل.

طريقة التسجيل في نظام نور

يعد نظام نور هو واحد من الأنظمة الرقمية الهامة الخاصة بوزارة التعليم السعودية حيث إن عن طريق هذا النظام يتم الحصول علي العديد من خدمات وزارة التعليم في صورة إلكترونية ويتم التسجيل في هذا النظام عبر أتباع الأتي:

الذهاب إلي موقع نظام نور التعليمي علي شبكة الأنترنت.

اختيار من صحفة النظام الرئيسية إشاء حساب جديد.

بعد ذلك تكتب أسم المستخدم ثم رقم الهوية.

تقوم بكتابة البيانات الشخصية المطلوبة منك.

كتابة عنوان البريد الإلكتروني في المكان المخصص له.

إدخال رقم الهاتف المحمول.

تحديد كلمة سر لحسابك.

تأكيد كلمة السر.

الضغط علي زر التسجيل.

الاستعلام عن النقل الخارجي للمعلمين بالسعودية 1442

أوضحت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بإنة يستطيع المعلم إن يحصل علي نتائج النقل الخارجي من خلال نظام نور ويكون ذلك عن طريق أتباع بعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية: