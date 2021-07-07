نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن حركة النقل الخارجي برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن حركة النقل الخارجي برقم الهوية ، آلاف المعلمين والمعلمات من وزارة التربية والتعليم، يدخلون على برنامج نور لمعرفة نتائج حركة النقل الخارجي التي ظهرت باليوم، وأكدت الوزارة على ضرورة متابعة موقعها الرسمي من خلال بوابة التكامل الإلكترونية أو موقع نظام نور الإلكتروني لمتابعة تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية والمدارس وإدخال الرغبات من قبل المعلمين بالإضافة لمعرفة النتائج خلال الفترة المحددة للتسجيل والتقديم على حركة النقل الخارجي خلال الأسبوع الحالي من أجل تقليل الاغتراب.

والجدير بالذكر أن المتحدث الرسمي لوزارة التعليم في تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر”: “سيتم بإذن الله خلال الساعات القليلة القادمة إصلاح العطل الذي حدث بموقع نظام نور الإلكتروني لمعرفة نتيجة النقل الخارجي لعام الجاري، وذالك حتي يتمكنوا جميع للمنقولين والمنقولات من معرفة المناطق والمدارس التي سوف يذهب إليها المعلمين والمعلمات حيث يمكن معرفة رزنامة النتيجة من خلال متابعتكم للخطوات الموضحة لكم باداناه.

استعلام عن حركة النقل الخارجي برقم الهوية

يمكن متابعة النتائج من خلال رابط الاستعلام عن النقل الخارجي الرسمي الذي توفره بوابة نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق علي شبكة الأنترنت حيث يمكنكم تطبيق الخطوات الموضحة لكم بالنقاط التالية من اجل أن يتمكن جميع منسوبي التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية من الاطلاع علي اجراءات نتائج حركة النقل الخارجي بكل سهولة.

الدخول علي رابط نظام نور تقديم النقل الخارجي

تعبئة جميع البيانات بشكل صحيح لتسجيل الدخول من ثم

عبر رابط بوابة التعليم لنظام نور سنجد خدمة مقابلات شاغلي الوظائف التعليمية نضغط عليها من ثم.

كتابة رقم الهوية في الخانة المخصصة للاستعلام عن النتيجة من ثم.

أدخال رمز التحقق بشكل صحيح كما هو ظاهر أمامك من ثم.

النقر علي أيقونة بحث من ثم.

سوف تظهر لشخص المستعلم تفاصيل نتيجة النقل الخارجي.

وزارة التعليم ، أوضحت أن مطالبات متكررة طالب بها المعلمون والمعلمات بإعلان تفاصيل النتيجة ومعرفة تقديم التظلمات الخاصة الرغبات لحركة النقل الخارجي من كل عام، سوف يتم الإعلان عنها خلال ساعات قليلة حيث يمكن الاطلاع علي موعد ترتيب المناطق من المعلمين والمعلمات التابعين لوزارة بكل سهولة من خلال تطبيق الخطوات الموضحة بعالية.