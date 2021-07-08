نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وشروط المعهد التقني للألبان والأغذية.. خطوات التقديم وأهم مميزات المعهد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تساءل عن شروط التقديم في المعهد التقني للألبان والأغذية الذي يهدف إلى تأهيل كوادر متميزة متخصصة في الصناعة الغذائية بالسعودية، حيث يتم فتح باب قبول الطلبات المتقدمين لصفوف الدراسة، فإذا كنت تريد الدراسة في مجال عملي قد يمنحك فكرة فتح مشروع في ما بعد، فعليك المتابعة لكي تتعرف على الشروط المطلوبة للتقديم وكيفية التسجيل في معهد الألبان والأغذية السعودي ومميزات المعهد التقني للألبان.

شروط المعهد التقني للألبان والأغذية

يتم تسجيل الطلب ومراجعته من إدارة المعهد لتحديد المرشحين المقبولين للدراسة في المعهد ونجد أن شروط المعهد التقني للألبان والأغذية تتمثل في التالي:

التقديم متاح في المعهد للمواطنين السعودية من الذكور فقط.

الإعمار المقبولة هي من 18 عام إلى 22 عام.

الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

لم يسبق له الحصول على دعم من صندوق الموارد البشرية.

اجتياز المقابلة الشخصية.

مميزات المعهد التقني للالبان

قد يحصل المتخرج من معهد الألبان السعودي على العديد من المزايا، حيث يتمكن من إدارة مشروع كامل يقوم على الإنتاج الحيواني اللحوم والاجبان وكيفية تجفيف الخضروات.

قد يحصل على عمل في احد المصانع والشركات الحكومية ويحصل على التأمين اجتماعي من الحكومة.

أما عن رواتب المعهد التقني للألبان والأغذية يصل المرتب من 5300 إلى 7300 ريال، ومكافأة شهرية تبلغ 3000 ريال سعودي.

يصل المرتب من 5300 إلى 7300 ريال، ومكافأة شهرية تبلغ 3000 ريال سعودي. منحة لمدة سنتين ونصف للعمل في مجال صناعة الغذاء.

يوفر المعهد إلى طلابه سكن ليقيموا فيه أثناء الدراسة بالإضافة إلى المواصلات من والى المعهد والزيارات التعليمية للمصانع والشركات.

قد يكسب المعهد طلابه العديد من الصفات المثالية في الاحترام والقيم العالية.

إعطاء أفكار للطلاب في كيفية الاهتمام بالعمل الحر وبدأ مشروع جديد للتنمية.

إجراءات القبول في المعهد التقني للألبان والأغذية

بعد الإعلان عن قبول دفعات جديدة للمعهد يتم قبول الطلبات من المتقدمين، فيجب على المتقدمين المهتمين إدخال نموذج الطلب على الموقع الإلكتروني لمعهد الألبان السعودي: