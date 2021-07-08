الآن نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين 1442 الترشح للمرحلة التالية

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عمر شويل - جدة نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية 1442 للجامعيين ، أعلنت كيلة الملك خالد العسكرية متمثلة في لجنة القبول والتسجيل عن نتائج الترشح للمرحلة التالية للجامعيين 1442 ، والتي تم الإعلان عنها الشهر الماضي حيث بدأت كلية الملك خالد العسكرية فتح التسجيل للجامعيين والثانوية وذلك عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت، التسجيل في الحرس الوطني 1442، حيث بدأت كلية الملك خالد العسكرية فتح موقعها الإلكتروني لاستقبال طلبات التسجيل في تمام العاشرة صباحا، واستمرت عمليات التقديم في كلية الملك خالد العسكرية حتى يوم الأحد بتاريخ 1442/10/11هـ الموافق 2021/05/23م، ونرفق لكم أدناه رابط الاستعلام عن نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية 1442 للجامعيين وزارة الحرس الوطني.

نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية 1442 للجامعيين

نتائج كلية الملك خالد العسكرية لترشح للمرحلة التالية للجامعيين 1442 ، ووفقاً للإعلان السابق عن فتح باب التسجيل في الحرس الوطني 1442 للجامعيين وحملة الثانوية العامة، أوضحت كلية الملك خالد العسكرية عدد من الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في التقديم على الوظائف العسكرية بوزارة الحرس الوطني كلية الملك خالد العسكرية، وتضمنت شروط التقديم للجامعيين ما يلي:

شروط تقديم كلية الملك خالد العسكرية 1442 للجامعيين



أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

أن يكون غير متزوج بأجنبية.

ألا يزيد سن المتقدم -عند بدء العام الدراسي-بموجب بطاقة الهوية الوطنية على 27 سنة لجميع التخصصات، عدا الأطباء فلا يزيد سن المتقدم على (30) سنة.

أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى 165 سم – 52 كجم والحد الأعلى 188 سم – 95 كجم

أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية بانتظام كلي وألّا يقل تقديره عن (جيد) في التخصصات المطلوبة اضغط هنا وألّا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من عام دراسي واحد.

أن يؤدي اختبار (كفايات اللغة الإنجليزية STEP) الذي يعقد في المركز الوطني للقياس وذلك للتخصصات الصحية عدا الأطباء.

أن يؤدي اختبار (القدرات العامة) الذي يعقده المركز الوطني للقياس و ذلك للتخصصات النظرية فقط

الحصول على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وذلك في جميع التخصصات الطبية والصحية.

إنهاء فترة الامتياز للتخصصات الطبية والصحية.

معادلة الشهادة من قبل وزارة التعليم للحاصلين على الشهادة الجامعية من جامعات الخارج.

أن يجتاز جميع إجراءات القبول اختبارات التخصص ،المقابلة الشخصية ، اختبار اللياقة البدنية، التزكية الأمنية، اختبار كفايات الحرس الوطني.

أن يجتاز الفحص الطبي ولا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية التابعة للجنة القبول والتسجيل وتعتبر نتائج الفحص الطبي نهائية ولا يحق له المطالبة بإعادة الكشف الطبي.

رابط نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين 1442

من خلال رابط موقع الكلية الرسمي على الإنترنت ، موقع كلية الملك خالد العسكرية ، يُمكنكم الاستعلام عن نتائج القبول بكلية الملك خالد العسكرية 1442 للجامعيين، نتائج الترشح للمرحلة التالية، كما يُمكنكم الإطلاع على المزيد من الأخبار والتفاصيل فيما يخص ذات الشأن، هذا وسنتابع معكم رصد وتقديم كافة الاخبار عن إعلان نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية للثانوي 1442 قريباً، فتابعوا معنا.