نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط سيارات فورد من الراجحي ومحمد يوسف ناغي أقل من 1500 ريال في المقال التالي
عمر شويل - جدة لا شك أن عروض تقسيط سيارات فورد من بنك الراجحي عالية الطلب. ومن الضروري معرفة أن شركة محمد يوسف ناغي -فورد يقدم مجموعة من العروض بالتقسيط من خلال البنك. وذلك من خلال نموذجين الأول بتحويل الراتب والثاني بدون تحويل الراتب وسنشرح الأمثلة على ذلك.
عروض تقسيط سيارات فورد من الراجحي ومحمد يوسف ناغي أقل من 1500 ريال تحويل الراتب
يمكنك أن تختار موديل السيارة التي تحتاج إليها وبعد ذلك تقوم بالتمتع بهذه المميزات. والمميزات هي حينما تحصل على تقسيط بتحويل الراتب لن تدفع دفعة أولى، ولا توجد رسوم إدارية، وقسط شهري منخفض، والدفعة الأخيرة حتى أربعين بالمائة، ومدة التقسيط ستين شهر، ومعدل النسبة السنوي شاملة التأمين يبدأم ن 6.15%.
مثال 1 : تأجير بتحويل راتب
|نوع التمويل
|مبلغ التمويل
|مدة التأجير
|معدل النسبة السنوي
|القسط الشهري
|دفعة التملك
|سيارة
|75,000 ريال
|5 سنوات
|6.15%
|1,019 ريال
|30,000 ريال
عروض تقسيط سيارات فورد من الراجحي ومحمد يوسف ناغي أقل من 1500 ريال بدون تحويل الراتب
في هذا العرض يمكنك أن تقوم باختيار السيارة التي تحبها. وستحصل على مجموعة من المميزات أهمها الدفعة الأولى هي 5 بالمائة، والرسوم الإدارية هي صفر في المائة. أما رسوم القسط الشهري فهي منخفضة، والدفعة الأخيرة حتى خمسة وتلاتين بالمائة، ومدة التقسيط ستين شهر. ومعدل النسبة السنوي شاملة التأمين يبدأ من 7.49 بالمائة.
مثال2 : تأجير بدون تحويل راتب
|نوع التمويل
|مبلغ التمويل
|الدفعة الاولى
|مدة التأجير
|معدل النسبة السنوي
|القسط الشهري
|دفعة التملك
|سيارة
|75,000 ريال
|3,750 ريال
|5 سنوات
|7.49%
|1,055 ريال
|26,250 ريال
مثال 3 : تأجير بسعر سيارة مختلف
|نوع التمويل
|مبلغ التمويل
|مدة التأجير
|معدل النسبة السنوي
|القسط الشهري
|دفعة التملك
|سيارة
|90,000 ريال
|5 سنوات
|6.15%
|1,223 ريال
|36,000 ريال
كيف يمكنك الحصول على عرض تقسيط الراجحي للسيارات
كل ما في الأمر يمكنك زيارة الفرع الأقرب إليك من فروع مصرف الراجحي. أو يمكنك زيارة أحد المعارض الخاصة بفورد الناغي، أو الاتصال على رقم 08001241222. وستطبق الشروط والأحكام الخاصة بمصرف الراجحي. ويسري هذا العرض حتى تاريخ 31 يوليو 2021 أو حتى نفاد الكمية أيهما أسبق. والمصرف خاضع لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي.
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