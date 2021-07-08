نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط سيارات فورد من الراجحي ومحمد يوسف ناغي أقل من 1500 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة لا شك أن عروض تقسيط سيارات فورد من بنك الراجحي عالية الطلب. ومن الضروري معرفة أن شركة محمد يوسف ناغي -فورد يقدم مجموعة من العروض بالتقسيط من خلال البنك. وذلك من خلال نموذجين الأول بتحويل الراتب والثاني بدون تحويل الراتب وسنشرح الأمثلة على ذلك.

عروض تقسيط سيارات فورد من الراجحي ومحمد يوسف ناغي أقل من 1500 ريال تحويل الراتب

يمكنك أن تختار موديل السيارة التي تحتاج إليها وبعد ذلك تقوم بالتمتع بهذه المميزات. والمميزات هي حينما تحصل على تقسيط بتحويل الراتب لن تدفع دفعة أولى، ولا توجد رسوم إدارية، وقسط شهري منخفض، والدفعة الأخيرة حتى أربعين بالمائة، ومدة التقسيط ستين شهر، ومعدل النسبة السنوي شاملة التأمين يبدأم ن 6.15%.

مثال 1 : تأجير بتحويل راتب