نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج كلية الملك خالد العسكرية 1442 ورابط نتائج قبول الحرس الوطني 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج كلية الملك خالد العسكرية 1442، حيث أعلنت إدارة الكلية التابعة للجنة القبول والتسجيل عن ظهور نتائج الترشح للمرحلة التالية للجامعيين، وقد تم فتح باب التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية للثانوية والجامعيين في الشهر الماضي؛ عبر الموقع الإلكتروني وفتح باب التسجيل في الحرس الوطني التابعة لوزارة الحرس الوطني، كما أنه تم تحديد أخر موعد لاستقبال طلبات التسجيل في يوم 23 مايو 2021.

نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين يتم إعلانها في هذا المقال مع توضيح شروط التقديم في الحرس الوطني، حيث يمكنك الاستعلام عن نتائج القبول في كلية الملك خالد العسكرية من خلال الرابط، لا سيما ينتظر جميع المتقدمين ظهور نتائج الترشح للمرحلة الثانية للجامعيين والثانوية لاستكمال التقديم على وظائف الحرس الوطني 1442.

نتائج كلية الملك خالد العسكرية 1442

من المتوقع إعلان أسماء المقبولين في الحرس الوطني كلية الملك خالد العسكرية 1442 يوم الخميس 8 يوليو2021 الموافق 28 ذو القعدة 1442، وقد أعلنت كلية الملك خالد العسكرية عن شروط التقديم على وظائف الحرس الوطني للجامعيين وهي:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ. أن تكون الزوجة سعودية الأصل والمنشأ. لا يزيد سن المتقدم عن 27 عام في جميع التخصصات عدا الأطباء لا يزيد عن 30 عام. غير محكوم عليه بقضايا مخلة بالشرف أو الأمانة، بالإضافة إلى حسن الأخلاق والسمعة. تناسب الطول مع الوزن بحد أدنى 165 سم – 52 كجم، وكحد أقصى 188 سم – 95 كجم. أجتياز اختبار القدرات العامة واختبار اللغة الإنجليزية STEP في المركز الوطني للقياس. الاجتياز في أختبارات كلية الملك خالد العسكرية في التخصص والمقابلة الشخصية واللياقة البدنية والتزكية الأمنية، ثم التوجه إلى اختبار كفايات الحرس الوطني الذي يعد هو الأهم. أجتياز الكشف الطبي من اللجنة الطبية للقبول والتسجيل. إنهاء الامتياز الجامعي للمتقدمين على وظائف القطاع الطبي.

نتائج قبول الحرس الوطني 1442

إليكم رابط الاستعلام عن نتائج كلية الملك خالد العسكرية 1442، حيث يتم إعلان أسماء المقبولين في وظائف الحرس الوطني للثانوية والجامعيين من أجل الترشح للمرحلة التالية للتسجيل، وقد كان التسجيل متاح للعمل في وظائف القوات المسلحة للذكور والطالبات الراغبين بالالتحاق في كلية الملك خالد العسكرية 1442.