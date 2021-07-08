نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إيداع الدفعة 44 للمستفيدين شهر يوليو 2021 من حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة الدفعة 44 من حساب المواطن، لم يتبقي إلا أيام قليلة على صرف الدفعة الجديدة من شهر يوليو كما أوضح حساب المواطن على الصفحة الرسميه له على “توتير”، فقد أزدادت عمليات البحث من جانب المواطنين السعوديين عن موعد إيداع دفعة شهر يوليو الجاري، وسنوضح لكم الأن خطوات الأستعلام عن الدفعة الجديدة والموعد المحدد لصرفها لمستحقيها.

الاستعلام عن موعد صرف الدفعة 44 من حساب المواطن

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن موعد صرف الدفعة الجديدة سيكون فى العاشر من شهر يوليو الجاري، موضحه أنه فى حال كان يوم عطلة سيتم الصرف قبلها بيوم أو بعدها بيوم، ليكون الصرف اليوم التاسع، أو اليوم الحادي عشر.

طريقة الاستعلام عن صرف الدفعة 44 لشهر يوليو حساب المواطن

سنوضح لكم الآن خطوات الاستعلام عن صرف الدفعة الجديدة والمقدمة للمستفيدين منها من المواطنين السعوديين:

أولاً الدخول على الموقع الرسمي لحساب المواطن السعودي.

اختيار الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية.

ادخال رقم الهوية.

تسجيل البيانات المطلوبة.

الضغط على الاستعلام.

وفى حال نزول الدفعة الجديدة ستظهر أمامك كافة المعلومات الخاصة بها.

المستحقين لصرف الدفعة 44 من حساب المواطن

من يحمل الجنسية السعودية.

أبن وأبنة المواطنة السعوديين.

الزوج أو الزوجة الغير سعوديين.

من هو حامل لبطاقة التنقل.

من يقيم داخل السعودية ولم يغادرها لأكثر من ثلاثة أشهر.

يجب أن يكون المستفيد متواجد فى دور الإيواء الحكومية أو السجون.

ألا يقل عمر المستفيدعن 35 عام.

ألا يزيد راتبه الشهري عن 3000 ريال سعودي.

أن يكون من غير مالكي العقارات أو المحال التجارية.

طريقة تحديث بيانات المستفيدين من حساب المواطن

سنوضح لكم خطوات تحديث بيانات المستفيدين من حساب المواطن الدفعة 44 لشهر يوليو:

أولاً الدخول على الحساب الرسمي لحساب المواطن.

تسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ادخال الرمز المرئي.

الضغط على الخدمات الألكترونية.

الضغط على زر التحديث.

ارفاق المستندات المطلوبة.

التأكيد من صحة البيانات المحدثة قبل التأكيد عليها.

بعد الانتهاء من تحديث البيانات سيرسل الموقع للمستفيد رسالة لتأكيد تحديث البيانات بنجاح.

وبذلك نكون قد انتهينا من توضيح موعد ايداع الدفعة 44 لحساب المواطن السعودي، فى انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم التي نرحب بها دائماً.