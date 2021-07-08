نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تعديل المؤهل الدراسي عبر أبشر 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمات جديدة تطلقها منصة أبشر الإلكترونية بين الحين والآخر، من بينها تعديل المؤهل الدراسي 1442هـ، التي تحظى باهتمام كبير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، فيما أوضحت الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية آلية إنجاز هذه الخدمة، التي تتطلب إرفاق نسخة من المؤهل الذي حصل عليه الطالب أو الطالبة، فيما يأتي ذلك في إطار مواكبة خطة الرقمنة التي بدأتها الحكومة قبل أكثر من 10 سنوات، للتيسير على المواطنين والمقيمين في إتمام جميع الخدمات وإصدار الوثائق الثبوتية في أقصر مدة، ودون الحاجة إلى زيارة مقرات الوزارات.

تعديل المؤهل الدراسي عبر أبشر

وكانت خدمة تعديل المؤهل الدراسي في السعودية، تتم في السابق، من خلال زيارة أحد مكاتب الأحوال المدنية في المملكة، وحجز موعد، ثم الانتقال إلى المكتب، والمرور بعدد من الإجراءات التقليدية المرهقة، فيما يمكن تخطي كل ذلك، من خلال منصة أبشر الإلكترونية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر. النقر على أبشر أفراد. إدخال اسم المستخدم. إدخال كلمة السر. النقر على تسجيل الدخول. إدخال رمز التحقق الذي يرسل في رسالة عبر الجوّال. اختيار خدماتي. الدخول إلى الأحوال المدنية. الدخول إلى الرسائل والطلبات. اختيار خدمة تعديل المؤهل. ملء البيانات المطلوبة. إرفاق نسخة من المؤهل الجديد في أيقونة الهوية الوطنية. النقر على تقديم الطلب.

الاستفسار عن تعديل المؤهل التعليمي عبر أبشر

فيما يمكن للمواطن أو المقيم الذي تقدم بطلب لتغيير المؤهل العلمي، الاستفسار عن الطلب الذي قدمه، ومصيره، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط منصة أبشر الإلكتروني. النقر على أبشر أفراد. إدخال اسم المستخدم. إدخال كلمة السر. النقر على تسجيل الدخول. إدخال رمز التحقق المرسل إلى الهاتف الذكي. اختيار خدماتي. الدخول إلى الأحوال المدنية. ظهور حالة المؤهل العلمي الجديدة بعد الموافقة على الطلب.

كيفية حجز موعد في الأحوال المدنية إلكترونيا

ومن خلال منصة أبشر الإلكترونية، يمكن لأي مواطن أو مقيم في المملكة، حجز موعد في الأحوال المدنية، باتباع الخطوات التالية: