نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت صرف الدفعة 44 من حساب المواطن وآلية الاستعلام عن مستحقي راتب يوليو 2021 بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأت عمليات الاستقصاء تتزايد حول الاستعلام عن موعد صرف الدفعة 44 من برنامج حساب المواطن، ولا سيما بعدما أعلن القائمين على البرنامج عبر تويتة تم نشرها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن اقتراب توقيت صرف تلك الدفعات وميعاد إيداعها في حسابات المستفيدين الذين قد تطابقت عليهم شروط الاستحقاق التي أشار إليها البرنامج وهى معروفة لدى المواطنين المهتمين بذلك البرنامج، وبشئ من التفصيل سوف نتطرق خلال السطور اللاحقة عن آلية الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية، بالإضافة إلى الموعد النهائي الذي حددته وزارة الموارد البشرية السعودية.

حساب المواطن

يعد برنامج حساب المواطن واحداً من أهم البرامج الحكومية السعودية التي تهدف إلى تخفيف أعباء الحياة والمعيشة عن كاهل المواطن السعودي، وخاصة أصحاب الطبقات المتوسطة ومن هم دون ذلك، حيث فكرت الحكومة في تحسين مستوى دخل الفرد بطرق عديدة سواء من خلال منح أو رواتب شهرية أو غيره، ومن هنا جاءت فكرة حساب مواطن الذي يتم صرف دفعاته إلى المواطنين المذكورين سالفاً وأصحاب الأسر الفقيرة والأرامل شهرياً في اليوم العاشر الميلادي لو لم يوافق هذا اليوم أجازة في المملكة، وقد يكون توقيت الإيداع في اليوم التاسع أو الحادي عشر.

موعد صرف الدفعة 44 حساب المواطن

أعلن البرنامج منذ ساعات ماضية على أن صرف دفعة يوليو 2021 حساب المواطن سيكون في اليوم العاشر من الشهر الجاري والموافق 10 يوليو ميلادياً/ 30 ذو القعدة 1442 هجرياً، وأشار إلى أن التسجيل في حساب المواطن لازال متوقفاً حتى وقفتنا الحالي وفقاً للضوابط الأخيرة للبرنامج باستثناء المستفيدين المستقلين، ومن المعروف أن المستفيدين يبلغ عددهم حوالي 12.7 مليون مواطن، ولذلك تم إيقاف التسجيل للدفعات الجديدة أيضاً، ولكن تحاول الحكومة من الحين للآخر لإعادة الضوابط وتغييرها إلى الأفضل لخدمة المواطنين.

الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية 1442

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمواطن السعودي الاستطلاع حول كونه مدرج من بين مستحقي الدفعة أم لا، وذلك من خلال:

الولوج إلى موقع وزارة الموارد البشرية.

بعد ذلك قم بالنقر على الاستعلام عن الدفعة.

ثم إدخال الاسم ورقم الهوية.

ثم النقر على كلمة «الاستعلام».

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