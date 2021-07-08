نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلم الضمان الاجتماعي الجديد 2021 وشروط الاستحقاق وأسباب المنع في المقال التالي

عمر شويل - جدة تَحَدّدَ سلم الضمان الاجتماعي الجديد 2021م في المملكة العربية السعودية، عقب إصدار مجلس الوزراء نظام الضمان الحديث في شهر نوفمبر 2020، وأقر أن المستفيدين الحاليين لن يتأثروا بالتعديلات التي جرى إدخالها على النظام بحد أقصى سنتين من تاريخ نشره والعمل به، فيما تحصر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة، الحالات المستحقّة للضّمان في تلك الفترة، ومن يظل مستحقًا يستمر في صرف، ومَن لا يستحق يجري وقف معاشه الضماني، إذ جاء النظام الجديد في 26 مادة تتضمن تنظيم الأحكام المتعلقة بالمعاش الذي يهدف لضمان حد أدنى من الدخل لتلبية الاحتياجات الأساسية، وفي الوقت نفسه يحقق الاستقلال المالي.

ملامح سلم الضمان الاجتماعي الجديد 2021

وننشر ملامح سلم الضمان الاجتماعي الجديد 2021م، في المملكة، خدمة للمواطنين والمقيمين المستفيدين من البرنامج، وذلك على النحو التالي:

السعوديون الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق يمكنهم التقديم للحصول على المعاش بغض النظر عن حالتهم الاجتماعية.

تقسيم المستفيدين من البرنامج إلى 3 فئات بحسب قابليتهم وقدرتهم على العمل.

تحديد القادرين وغير القادرين على العمل.

إلغاء نظام تحديد غير القادرين.

شروط الضمان الاجتماعي الجديدة 1443

ووفقًا للمادة التاسعة من نظام الضمان الاجتماعي الجديد، فإن هناك عددًا الشروط التي يجب أن يستوفيها المتقدم للحصول على معاش ضماني، وهي على النحو التالي:

لا بد من أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ويحصل على الضمان كل من ذوي الإعاقة والأرامل والأيتام، ومن لديهم بطاقة تنقل.

ويشترط أن تنطبق على المتقدم معايير امتلاك الثروة.

استيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بالصحة والتعليم والتأهيل والخدمة المجتمعية.

المتقدم مقيم بشكل دائم في السعودية، عدا الأجنبية المتزوجة من مواطن، والأرملة والمطلقة غير السعودية ولديها أبناء سعوديين.

إقامة المرأة وأولادها دائمة، وسارية الصلاحية.

حالات وقف معاش الضمان في النظام الجديد 2021

وحدّد نظام الضمان الاجتماعي الجديد في المملكة العربية السعودية، الحالات التي يسقط عنها المعاش، وهي على النحو التالي: