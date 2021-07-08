نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل وظائف hr.mewa.gov.sa وزارة البيئة والمياه والزراعة بمكاتب الخدمات بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة 1 مدير قسم خدمات الموارد البشرية الإدارة العامة للموارد البشرية 2 مدير قسم التواصل الداخلي الإدارة العامة للموارد البشرية 3 مدير قسم تنمية الموارد البشرية الإدارة العامة للموارد البشرية 4 مدير قسم الرواتب والنفقات الإدارة العامة للموارد البشرية 5 مدير قسم تخطيط الموارد البشرية الإدارة العامة للموارد البشرية 6 مدير قسم العناية بالموظفين الإدارة العامة للموارد البشرية 7 اخصائي تنمية الموارد البشرية الإدارة العامة للموارد البشرية 8 اخصائي خدمات الموارد البشرية الإدارة العامة للموارد البشرية 9 اخصائي تخطيط الموارد البشرية الإدارة العامة للموارد البشرية 10 اخصائي التواصل الداخلي الإدارة العامة للموارد البشرية 11 اخصائي الرواتب والنفقات الإدارة العامة للموارد البشرية 12 اخصائي العناية بالموظفين الإدارة العامة للموارد البشرية 13 مدير قسم معالجة العقود الإدارة العامة للمشتريات والعقود 14 مدير قسم عمليات المشتريات الإدارة العامة للمشتريات والعقود 15 مدير قسم المنافسات الإدارة العامة للمشتريات والعقود 16 مدير قسم الدراسات والتخطيط الإدارة العامة للمشتريات والعقود 17 مدير قسم الضمانات الإدارة العامة للمشتريات والعقود 18 مدير قسم علاقات الموردين الإدارة العامة للمشتريات والعقود 19 مدير قسم اعداد العقود الإدارة العامة للمشتريات والعقود 20 اخصائي الضمانات الإدارة العامة للمشتريات والعقود 21 اخصائي علاقات الموردين الإدارة العامة للمشتريات والعقود 22 اخصائي الدراسات والتخطيط الإدارة العامة للمشتريات والعقود 23 اخصائي اعداد العقود الإدارة العامة للمشتريات والعقود 24 اخصائي معالجة العقود الإدارة العامة للمشتريات والعقود 25 اخصائي المنافسات الإدارة العامة للمشتريات والعقود 26 اخصائي عمليات المشتريات الإدارة العامة للمشتريات والعقود 27 مدير قسم الإيرادات الإدارة العامة للمالية والميزانية 28 مدير قسم الإيرادات مدير قسم الإيرادات 29 مدير قسم المدفوعات مدير قسم المدفوعات 30 مدير قسم التقارير والتحليل المالي مدير قسم التقارير والتحليل المالي 31 مدير قسم الحسابات مدير قسم الحسابات 32 مدير قسم إعداد ومتابعة الميزانية مدير قسم إعداد ومتابعة الميزانية 33 اخصائي إعداد ومتابعة الميزانية الإدارة العامة للمالية والميزانية 34 اخصائي الإيرادات الإدارة العامة للمالية والميزانية 35 اخصائي التقارير والتحليل المالي الإدارة العامة للمالية والميزانية 36 اخصائي الحسابات الإدارة العامة للمالية والميزانية 37 اخصائي المدفوعات الإدارة العامة للمالية والميزانية 38 مدير قسم الدعم الفني الإدارة العامة لتقنية المعلومات 39 مدير قسم إدارة قواعد البيانات الإدارة العامة لتقنية المعلومات 40 مدير قسم الشبكات والاتصالات الإدارة العامة لتقنية المعلومات 41 مدير قسم تطوير البرامج و الخدمات الالكترونية الإدارة العامة لتقنية المعلومات 42 اخصائي الدعم الفني الإدارة العامة لتقنية المعلومات 43 اخصائي إدارة قواعد البيانات الإدارة العامة لتقنية المعلومات 44 اخصائي تطوير البرامج و الخدمات الالكترونية الإدارة العامة لتقنية المعلومات

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط تسجيل وظائف hr.mewa.gov.sa وزارة البيئة والمياه والزراعة بمكاتب الخدمات بالمملكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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