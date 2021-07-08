نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حساب المواطن الدفعة 44 وشروط الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد موعد صرف حساب المواطن أكثر ما يبحث عنه المواطنين في المملكة العربية السعودية خلال تلك الأيام خلال الدفعة 44 والتي من المقرر أن تصدر خلال تلك الأيام، ولذلك فإننا نعرض لكم كل ما يخص إيداع الدفعة الجديدة في حسابات المستحقين، كما نعرض لكم شروط استحقاق دعم الضمان الاجتماعي والذي يمكن من خلاله الحصول على الكثير من برامج الدعم التي تطلقها وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع هيئة الضمان الاجتماعي للمواطنين الذي يتوفر بهم معايير الاستحقاق الخاصة بالدعم والتي قامت الوزارة بوضعها من أجل تحقيق الهدف من تلك البرامج وهو دعم الأسر التي تكون في حاجة إلى ذلك الدعم دون غيرهم، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030 التي تم الإعلان عنها من خلال الملك سلمان والتي تسير عليها الحكومة السعودية من خلال الوزارات والهيئات التابعة لها.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 44

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت بأنها قامت بتحديد يوم محدد ليتم صرف المستحقات به، وإيداعها في حسابات المستحقين في مختلف البنوك، وبذلك فقد قامت الوزارة بتحديد اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ليتم الصرف به، وإذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية يتم تأجيل الصرف إلى اليوم التالي أو أول يوم عمل لدى البنوك.

وبذلك فإن الدفعة 44 كان من المقرر أن تصرف يوم السبت الموافق 10 يوليو ولكن بسبب أن ذلك اليوم يعد عطلة لدى البنوك، فقد تم تأجيل الصرف وبذلك يصبح في يوم الأحد الموافق 11 يوليو، وسوف يتم إيداع كافة المستحقات لدى حسابات المستفيدين ليتمكنوا من الحصول على مستحقاتهم بكل سهولة من خلال البنوك أو ماكينات ATM الموجودة في جميع أنحاء المملكة.

الاستعلام عن موعد صرف دعم الضمان الاجتماعي

كما أتاحت الوزارة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن حساب المواطن وذلك من خلال موقع إلكتروني تم إطلاقه من أجل توفير تلك الخدمة للمواطنين، فما عليك سوى القيام بالتالي:

الدخول على موقع حساب المواطن

الضغط على خيار “استعلام حساب المواطن”.

إدخال رقم الهوية الخاص بالمواطن.

الضغط على خيار “استعلام”.

وبذلك تظهر على الفور جميع البيانات الخاصة بالمواطن وموعد صرف الدفعة الجديدة.