نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عطل مفاجئ يضرب حساب المواطن هل يؤثر على موعد صرف الدفعة 44؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعطل الموقع الإلكتروني الرسمي لبرنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الخميس.

وانتاب المستفيدون حالة من القلق في ظل اقتراب موعد صرف الدفعة رقم 44 من الدعم المقرر لشهر يوليو / تموز الجاري.

تعطل موقع حساب المواطن

كما يتضح من الصورة التالية، أصاب عطل تام الموقع الرسمي لحساب المواطن، قبل 4 أيام فقط على صرف دفعة الدعم.

ويحتاج الآلاف من المستفيدين في السعودية، إلى الدخول على الموقع، للاستعلام عن الأهلية، وكذلك لتحديث البيانات.

وألزم حساب المواطن المستفيدين بضرورة تحديث بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني لضمان الحصول على الدعم.

الاستعلام عن أحقية الاستفادة من الدفعة 44

اقترب موعد صرف الدفعة 44 من حساب المواطن، حيث يتم إيداع الأموال في حسابات المستفيدين وفق الأهلية، ويمكن الاستعلام عن نتائج الأهلية، وفق ما يلي:

بداية، ادخل على موقع حساب المواطن، واضغط على “حساب المواطن”. من الصفحة الجديدة التي سوف تظهر لك، اختر “الاستعلامات الإلكترونية”. ثم اضغط على “نتائج الأهلية“، ثم اضغط على “حالة الأهلية”. حال ظهرت أمامك عبارة “عدم أهلية المستفيد”، يجب أن تتقدم باعتراض إلكتروني في فترة أقصاها 90 يوما.

شروط الأهلية لصرف الدفعة 44 حساب المواطن

أوضح برنامج حساب المواطن شروط تحقيق الأهلية للحصول على دعم الدفعة 44، وهي كالآتي:

يشترط أن تكون مواطنا سعوديا من الحاملين للجنسية السعودية.

كما يجب أن تكون مقيما بصفة دائمة في السعودية.

يمنع أن تكون قد أقمت خارج السعودية لمدة تزيد على 90 يومًا خلال آخر عام.

يجب أن تكون بياناتك جميعها متوافقة مع ما هو مثبوت لدى الجهات المسؤولة.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 44

يخشى المستفيدون من أن يؤثر تعطل موقع برنامج حساب المواطن على موعد صرف الدفعة 44 المقررة يوم الأحد المقبل.

لكن البرنامج أوضح في بيان رسمي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن موعد صرف الدفعة 44 سوف يكون يوم الأحد الموافق 11 من شهر يوليو الجاري لجميع المستفيدين.

وشدد البرنامج على أنه يمكن لكل المستفيدين صرف هذه الدفعة، بعد الانتهاء من عملية الإيداع، كما تجري العادة كل شهر.