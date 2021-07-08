نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل مصرف الراجحي للسيارات والقروض الشخصية والعقارية بالشروط المحدثة 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل مصرف الراجحي الجديد للسيارات والقروض الشخصية بالشروط المحدثة 2021 وخاصة السعوديين والمقيمين، حيث يقدم يعد بنك الراجحي alrajhibank واحد من اهم وافضل البنوك الموجودة في الوطن العربي ويمتد تاريخه إلى أمد طويل، يلجا إليه الكثيرون ممن يرغبون في فتح حساب في المصرف أو الذين يرغبون في الحصول علي تمويلات سواء شخصية أو عقارية أو تمويل سيارات أو غير ذلك تصل قيمة التمويل في بنك الراجحي إلي من 50 ألف ريال إلي 3 مليون ريال سعودي، في هذا التقرير سنوضح لكم بعض التفاصيل الهامة عبر موقعكم ثقفني.

تمويل مصرف الراجحي

يقدم مصرف الراجحي عروض كثيرة من التمويلات تناسب ظروف الجميع، فبعض الناس تحتاج إلي تمويلات شخصية تساعدهم في ظروفهم المعيشية، كما أن الكثيرون يبحثون عن التمويلات العقارية من أجل الحصول على وحدات سكنية أو شقق جديد أو تمويلات تجديد المساكن، بالإضافة إلي هواة السيارات الذين يبحثون في الراجحي عن تمويلات السيارات.

كيف احصل علي قروض مصرف الراجحي

حيث يمكنكم الحصول علي افضل قروض بنك الراجحي من خلال التسجيل إلكترونيا عبر موقع مصرف الراجحي، ومن ثم بعد ذلك تقديم المستندات والأوراق التالية:

صورة من بطاقة الهوية مع الإطلاع على الأصل بشرط تكون سارية أو الإقامة.

تسليم صورة من المؤهل العلمي الخاص بالمتقدم.

تقديم بيان رسمي مختوم من جهة العمل محدد فيه الدخل الشهري والمسمي الوظيفي.

ملئ نموذج طلب التمويل.

تمويل مصرف الراجحي للسيارات

أتاح بنك الراجحي لكل مواطن أو مواطنة أو مقيم الاستفادة من خدمات الراجحي للسيارات وذلك عن طريق الحصول على تمويل السيارات من خلال تقديم طلب للتمويل عن طريق الخطوات التالية:

الولوج إلي موقع الراجحي للسيارات. تسجيل اسم الشخص كامل. اختيار الجنسية (سعودي/غير سعودي). الجنس (ذكر/انثي). العمر. رقم الهوية الوطني أو رقم الإقامة. هل لديك حساب في مصرف الراجحي؟

يجب عليك أيضا إضافة جميع المعلومات المالية المطلوبة، وقبل كل ذلك يمكنكم من خلال الرابط التالي التعرف علي مميزات تمويل السيارات.

حاسبة التمويل الإيجاري للسيارات

كي تتمكن من حاسب التمويل يمكنكم في البداية تحميل تطبيق الراجحي علي الموبايل ومن ثم اتباع النقاط التالية:

الدخول إلي رابط موقع الراجحي. اختيار نوع الحساب (عملاء تحويل الراتب إلى مصرف الراجحي/ العملاء دون تحويل الراتب إلى مصرف الراجحي). الراتب الشهري. الأقساط الشهرية. ثمن السيارة. الدفعة المقدمة. مدة التمويل. الدفعة الأخيرة. الضغط علي حساب.

تمويل شخصي من بنك الراجحي

للاستفادة الكبيرة من الراجحي عليك الآن فتح حساب في بنك الراجحي للحصول على التمويلات العديدة التي يقدمها بنك الراجحي التمويل الشخصي فمنها وطني وتمويل وطني مرن، وتمويل بضمان العقار وغيره من التمويلات الشخصية تتميز هذه التمويلات بتوافقها مع تعاليم الإسلام، كما تصل قيمة التمويلات الشخصية ما بين 50 ألف ريال وحتي 3 مليون ريال سعودي، كما تجد أيضا من أهم مزايا التمويل الشخصي النقاط التالية:

تصل فترات سداد قيمة التمويل إلى 60 شهر تقريباً.

تصل قيمة التمويل إلى 30 ضعف الراتب الشهري للعاملين بالقطاع العام.

كما تصل قيمة التمويل إلي 25 ضعف الراتب للعاملين بالقطاع الخاص.

شروط التمويل الشخصي

لا يقل راتب المواطن عن ألفين ريال سعودي للعاملين بالقطاع الحكومي، كما لا يجب أن يقل الدخل الشهري للعاملين بالقطاع الخاص عن 3.5 ألف ريال سعودي، و 1900 ريال للمتقاعدين.

يجب أن لا يقل دخل المقيم الراغب في التمويل عن 5000 ريال سعودي.

المدة الزمنية التي لا يجب أن تقل عنها مدة العمل قبل الحصول على التمويل هي شهر للعاملين بالقطاع الحكومي، و6 أشهر للعاملين بالقطاع الخاص.

لا يجب أن يقل عمر الشخص المتقدم عن 21 عام، ولا يزيد عن 60 عام للموظفين و70 عام للمتقاعدين.

يجب أن تكون مكان العمل معتمد لدي البنك.

حاسبة التمويل الشخصي

كي تستطيع حساب قيمة التمويل الشخصي يجب عليك الدخول علي رابط نموذج التمويل الشخصي وطني وملئ البيانات التالية:

تحديد الجنسية.

القطاع الوظيفي (حكومي أو شبه حكومي أو خاص).

القطاع الفرعي.

الرتب الشهري.

الأقساط الشهرية.

مدة التمويل.

الضغط علي حساب.

تمويل عقاري الراجحي

كشف موقع الراجحي عن المدة الزمنية التي تتراوح ما بين 20 إلى 30 عام لسداد التمويل العقاري، كما اكد أن حصولك علي التمويل في مدة زمنية لا تزيد عن 10 أيام بالإضافة التمويل الفرد والمشترك، يمكنكم الاطلاع علي جميع شروط التمويل العقاري الآن والتي من بينها قيمة الرتب الشهري والتي لا يجب أن تقل عن 5 الأف للموظف الحكومي و7500 للموظف في القطاع الخاص.

الختام والمراجع

في الختام نؤكد أن المصدر الرئيسي للمعلومات التي تم ورودها في هذا المقال جميعها من الموقع الرسمي لمصرف الراجحي علي الأنترنت، وفي حالة رغبتك في معرفة المزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع الراجحي أو تسجيل ملاحظاتكم في التعليقات للرد عليها اسفل هذا المقال تمويل مصرف الراجحي الجديد للسيارات والقروض الشخصية بالشروط المحدثة 2021.