نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخراج نتائج حركة النقل الداخلي والخارجي عبر نظام نور للمعلمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح الآن في إمكان المعلمين والمعلمات استخراج نتائج حركة النقل الداخلي والخارجي من خلال نظام نور وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية السعودية عن إتاحة النتائج عبر الموقع الإلكتروني، بذلك يصبح في إمكان الجميع الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة ومعرفة قرار الوزارة على قرار النقل الذي سبق وقام المعلمين بتسجيله عبر موقع نظام نور خلال الفترة الماضية، سواء بالموافقة أو الرفض وفقا للمعايير التي قامت الوزارة بوضعها والتي تهدف إلى مساعدة المعلمين بالإضافة إلى عدم الإضرار بالعملية التعليمية والطلاب من خلال تلك الحركة التي تقدم عليها الكثير من المعلمين منذ أن تم فتح باب التقديم بها.

نتائج حركة النقل الداخلي والخارجي

وبعد أن كان الكثير من المعلمين والمعلمات يترقبون الإعلان عن النتائج بعد أن قاموا بالتقديم عليها خلال الفترة الماضية، أعلنت وزارة التربية بانه يمكن للمعلم الآن الدخول على الحساب الخاص به ومعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالطلب الذي قام بتقديمه، وهو ما جعل الكثير من المعلمين يتوافدون على الموقع من أجل معرفة النتائج.

وأعلنت الوزارة عن أنها قامت بفحص جميع الطلبات التي تقدم بها المعلمين من خلال الموقع الإلكتروني وذلك من اجل تقييم حالة الطلب الخاصة بكل معلم، وذلك من أجل سد احتياجات كافة المدارس الموجودة في مختلف أنحاء المملكة، بالإضافة إلى عدم التسبب في وجود أي عجز قد يضر بالعملية التعليمية وهو ما يصب في المقام الأول في مصلحة الطالب ونظام التعليمي.

الاستعلام عن حركة النقل عبر نظام نور

بالتالي يتم الاستعلام عن حالة الطلب التي تقدم به المعلم يجب إتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع نظام نور

تسجيل الدخول على الموقع من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على خيار “قسم شؤون المعلمين”.

الدخول على “استعلام حركة النقل”.

إدخال رقم الطلب الخاص المعلم.

الضغط على “استعلام”.

لذلك تظهر النتيجة أمام المعلم على الشاشة سواء كان قد تم قبول الطلب الخاص به أو تم رفضه.

وذلك كما ذكرنا لكم يتم من خلال المعايير التي تم وضعها من أجل تحقيق المصلحة العامة.