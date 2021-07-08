الأميرة دعاء تفتتح معرض نواوي بجاليري فنون المها بمركز أدهم

دوت الخليج : جدة – مها زغلول تم مساء الأربعاء 27 / 11 / 1442 افتتاح ليلة حافلة من ليالي الفن الجميلة وهو معرض الفنان هتان نواوي في جاليري فنون المها بمركز أدهم للفنون وهو معرضه الشخصي الأول والفائز بالمركز الأول لمبادرة دعم فنون المها التي أقامتها الفنانه التشكيلية مها ياسين بتميّز منها في دعم المواهب ؛ وتم الافتتاح على شرف الأميرة دعاء بنت محمد والكثير من الشخصيات البارزة في المجتمع ، وألقت الأميرة دعاء كلمة أشادت فيها بإبداعات الفنان هتان نواوي وعمق أعماله الفنيه ؛ وإعجابها بالفنانة مها ياسين لدعم المواهب الشابة

والجدير بالذكر أن الفنان عبدالله نواوي قام بإهداء عمل فني للفنان هتان دعما له بإسم ( دموع من ذهب ) والذي عبّر عن فرحته ودعمه لتلك الموهبة المميّزة ؛ وكانت الأعمال الفنية لها تعابير خاصة نالت إعجاب الحاضرين

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