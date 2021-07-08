نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن النقل الخارجي للمعلمين بالسعودية وتقدم اعتراض في المقال التالي

عمر شويل - جدة أتاحت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية خطوات الاستعلام عن النقل الخارجي للمعلمين، حيث كانت الوزارة قد فتحت باب التقديم للنقل الخارجي يوم 10 شوال 1442 هجرية، وتم استقبال عدد كبير من طلبات النقل الخرجي المقدمة من المعلمين والمعلمات من خلال نظام نور التعليمي، كما عرضت الوزارة خطوات تقديم تظلم على النتيجة من خلال نظام نور أيضاً من خلال الدخول بالحساب الشخصي للمعلم أو المعلمة ومعرفة النتيجة أو تقديم التظلم.

خطوات الاستعلام عن النقل الخارجي للمعلمين

تعتبر خدمة الاستعلام عن النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات بالمملكة العربية السعودية من الخدمات الإلكترونية التى توفرها الوزارة من خلال نظام نور التعليمي، حيث تتيح للمعلمين والمعلمات التقدم بطلب نقل خارجي، كما تتيح الوزارة إمكانية الاستعلام عن الطلب، وقد أعلنت الوزارة نتائج طلبات النقل الخارجية يوم 26 من شهر ذو القعدة 1442 هجرية، ويمكن الاستعلام عن حالة الطلب باتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر نظام نور التعليمي بحساب المعلم أو المعلمية وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

الانتقال إلى خدمات شئون المعلمين، ومنها نضغط على الاستعلام عن النقل الخارجي.

يتم كتابة البيانات المطلوبة من المستخدم ثم الضغط على استعلام.

تظهر نتيجة النقل الخارجي إما بقبول الطلب والموافقة على النقل، أو رفض الطلب وعدم تنفيذ طلب النقل الخارجي والاعتذار عن رفض الطلب.

الخطة الزمنية لتنفيذ إجراءات النقل الخارجي للمعلمين

قامت وزارة العليم بالمملكة العربية السعودية بوضع خطة زمنية محددة بالتواريخ لتنفيذ إجراءات النقل الخاصة بالمعلمين والمعلمات سواء كان النقل داخلي أو خارجي وذلك وفقاً للمواعيد التالية:-

إعلان نتيجة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات يوم 26 من شهر ذو القعدة 1442 هجرية.

التظلم والاعتراض على نتيجة النقل من يوم 28 ذو القعدة وحتى يوم 3 ذو الحجة 1442 هجرية.

اعتماد نتيجة النقل الخارجي وإبلاغها للإدارات التعليمية يوم 3 ذو الحجة 1442 هجرية.

ترتيب شرائح المعلمين والمعلمات المنقولين خارجياً يوم 4 ذو الحجة وحتى يوم 8 ذو الحجة 1442 هجرية.

إعلان نتيجة النقل الداخلي يوم 29 من ذو الحجة.

التظلم الإلكتروني على نتيجة النقل الداخلي يوم 29 ذو الحجة.

اعتماد نتيجة النقل الداخلي يوم 7 محرم 1443 هجرية.

المباشرة للمنقولين داخلياً وخارجياً تبدأ مع عودة المعلمين للدوام فى المدارس المنقولين إليها.

خطوات التظلم على نتيجة النقل الخارجي

أتاحت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية طريقة وخطوات التظلم على نتيجة النقل من خلال نظام نور التعليمي من خلال اتباع الخطوات التالية:-