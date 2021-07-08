نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أسعار الدراجات الهوائية في السعودية 2021 وأنواعها في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعرض لكم من خلال موقعنا ثقفني أسعار الدراجات الهوائية في السعودية 2021 وأنواعها، حيث أن أسعار الدراجات الهوائية في تغيير مستمر، لذلك يتم البحث كثيراً عن أسعار الدراجات الهوائية في السعودية 2021، حيث تعد من أهم وأسهل وسائل الانتقال، كما تستخدم في سباقات الدراجات، وتعد أحد أنواع الرياضة المفضلة لدى عدد كبير من الأشخاص في السعودية، وتختلف أسعار الدراجات، وفقا لنوعها أو أساس الاستعمال، حيث يوجد منها أنواع رياضية وأنواع أخرى غير رياضية، كما يتم تحديد السعر وفقاً لماركة الدراجة، واليوم نقدم لكم في هذا المقال أسعار الدراجات الهوائية في المملكة العربية السعودية.

ماهي أسعار الدراجات الهوائية في السعودية 2021

كما ذكرنا أن أسعار الدراجات الهوائية في السعودية نختلف وفقاً لعدة عوامل، حيث يوجد دراجات هوائية رياضية، دراجات هوائية ماركة سيف واي، وماركة آشبي، وماركة أخرى توتيم، وكل نوع من هذه الأنواع المذكورة يختلف سعره عن الباقي، حيث يوجد بكل نوع منهم عدد من المميزات التي تنفرد بها، كما يوجد من كل نوع مقاسات مختلفة وألوان متنوعة، حتى يختار المشتري الدراجة المناسبة له.

أسعار الدراجات الهوائية

في السطور التالية نذكر لكم أنواع وأسعار الدراجات الهوائية في السعودية، حيث تستخدم الدراجة الرياضية في السباقات ورحلات السفاري، وأسعار الدراجات الهوائية الرياضية لنوع دراجة مقاس 26 إنش حوالي 820.00 ريال، ونفس النوع والمقاس مساعدين مراوح 880.00ريال، وسعر دراجة توتيم الجبلية 1500.00ريال، وإليكم أنواع الدراجات وأسعارها كالتالي:-

دراجات هوائية ماركة آشبي

سعر دراجة هجينة مقاس 17 إنش باللون الأسود 1.400.00 ريال، والدراجة مكينة مقاس 15 إنش باللون الفضي سعرها 1.300.00 ريال.مقاس 19 انش سعرها 1.400.00 ريال.

دراجة هوائية ماركة توتيم

سعر الدراجة الهوائية الجبلية بسرعة 21، مقاس 19 إنش حوالي 2.800.00، وسعر الدراجة هجينة سرعتها 21 ومقال 19 إنش 2.100.00.

دراجة هوائية ماركة سيف واي

دراجة قابلة للطي مقاس 26 إنش، سعرها 2.000.00 ريال، و دراجة هجينة مقاسها 20، يصل سعرها إلى 1.900.00 ريال.

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أهم النصائح عند شراء دراجة هوائية

قبل شراء الدراجة الهوائية يجب عليك معرفة بعض النصائح المهمة التي تساعدك في اختيار أفضل الأنواع. ومن هذه النصائح ما يلي:-

يجب أن تكون على معرفة بجودة الدراجة والماركات حتى لا تتعرض للغش في قطع الغيار.

كما يجب البحث عن سعر الدراجة في أكثر من مكان لانها تختلف من مكان لآخر.

يجب معرفة حجم ومقاس الدراجة قبل شراؤها، ومعرفة الفرق بين الأنواع الجبلية والرياضية والعادية.

ويمكنك شراء الدراجة الهوائية إلكترونياً عن طريق أكثر من موقع مثل موقع opensooq، أو موقع OLX، موقع دراجتي، موقع أمازون، موقع عجلات.